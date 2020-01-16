經濟

LME行政總裁：是時候改革 促會員披露與客戶交易

【明報專訊】原先安排在4月底離任，但在爆出煞停鎳市交易爭議後，突然宣告留任的倫敦金屬交易所（LME）行政總裁張柏廉接受彭博訪問時指出，此前鎳市場大幅波動的經歷，顯示現時有需要進行改革。他提到，最近LME要求會員提升與客戶之間的私人交易透明度，以私人形式向LME匯報，以整合成場外交易報告，解釋這個建議是其中一個最好的方法，讓LME可在問題發生前了解市場狀况。

港交所（0388）旗下LME今年3月初在鎳價急跌下突然停止交易，大部分配空倉盤便在場外與銀行之間對盤，但同時令LME未能掌握當時的交易規模及潛在的系統性倉位。直到上周，該等空倉已較3月初大減一半。LME最新向會員提出建議，要求加強披露會員與客戶交易披露，今次是在俄烏事件發生並引發商品價格大幅波動後，首項推出的監察商品市場的重大舉措，該所將給予兩個星期供業界討論。

被指「越界」：已準備好回應

在訪問中，張柏廉指出，他了解到今次鎳市危機對市場造成損害，並知道LME的伙伴、用家及客戶，均考慮會否繼續和他們進行生意往來。他說：「期望我們採取的步驟及提交的路線圖，能夠為持份者帶來一些寬慰」。對於有批評指，今次改革的建議有「越界」之嫌，他坦言LME已準備好去回應及辯護，並認為今次改變是市場希望看見的。他更稱，今次改革不致於有太大改動，並認為LME是有責任去因應業界更廣泛的議題及期望，向前邁進一步。

相關字詞﹕張柏廉 倫敦金屬交易所 港交所

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