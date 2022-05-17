兩個月後轉軚 摩通上調科企目標價 稱提早10個月進入「第二階段投資進程」

明報記者 蔡穎霖

摩通最新報告指出，經過重新檢視中國互聯網板塊短期及長期基本面前景，認為近期在國務院會議、中央政治局會議、中證監及人行會議的表述下，內地互聯網行業的不確定性有所減弱。因應第二階段投資進程較該行預期提早最多10個月到來，所以作出今次上調決定。

美團目標價翻倍至220

該行昨天將騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團及網易（9999）的評級，由「減持」連升兩級至「增持」；目標價分別上調至470元、130元、220元及185元，增幅由73.3%至109.5%。京東（9618）和百度（9888）的評級則由「減持」上調至「中性」，目標價分別上調至235元及120元。同時新增快手（1024） 最新評級為「增持」，目標價由120元下調至115元。

報告同時上調多隻在美上市的中概股目標價，包括貝殼（美：BEKE）、愛奇藝（美：IQ）、寶尊（美：BZUN）等。摩通預計，首批能跑出的股份行業包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告相關股份的表現將會較落後一至兩個季度。

事實上，摩通於本月初已「轉軚」看好中國股市；而該行今次再度重申其立場，市場未見太大反應。阿里昨天收升2.9%，報84.6元；嗶哩嗶哩（9626）和百度均升逾2%。快手和京東分別微升0.8%及0.2%。

3月中曾劈科企目標價最多八成

摩通今年3月14日曾發報告指，中國互聯網股在6至12個月內「不可投資」，一口氣將28家科網股評級調低。當中，阿里及京東的目標價被劈六成以上，拼多多（美：PDD）目標價下調幅度近八成。其後有報道指，該份指中資科技股「不可投資」報告屬「誤發」；亦有傳摩通因為下調金山雲（美：KC）目標價一半後，失去其IPO主承銷商的角色。

近年屢受打壓的中概股，上月底傳出多項利好消息，包括中美兩國在審計底稿問題上有新進展、中央政治局會議稱平台經濟「實施常態化監管」，以及有傳持續將近一年的科技股「監管風暴」告終。