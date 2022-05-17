經濟

綠債19萬申請人獲分5手

【明報專訊】首批綠色零售債券的認購及配發結果昨日出爐，合共收到48.84萬份有效申請，申請的債券本金總額為325.67億元，首批綠債的最終發行額為200億元，全部有效申請均可獲配發債券，每人最多可獲5手。約15.08萬份認購4手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。該批零售綠色零售債券將於明日發行，周四（19日）在港交所掛牌上市。

周四港交所掛牌上市

至於餘下的33.75萬份認購4手以上的申請，均將先獲發4手債券，並進行抽籤，其中有19.43萬份申請將獲配發多一手債券。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

政府公布，在有效申請中，有31.98萬份或242.99億元認購經由銀行申請，由證券經紀提出的認購申請則有16.86萬份或82.69億元。財政司長陳茂波稱，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。他指這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。

相關字詞﹕綠債 零售債券 認購結果

上 / 下一篇新聞

疫情拖累 內地4月消費投資兩年低 次季經濟料續受壓 分析：或下半年才逐步復元
疫情拖累 內地4月消費投資兩年低 次季經濟料續受壓 分析：或下半年才逐步復元
人行MLF利率維持2.85厘 未見寬鬆
人行MLF利率維持2.85厘 未見寬鬆
「示範房企」獲准發人債 內房股急升
「示範房企」獲准發人債 內房股急升
金管局接59億港元 近來最大額
金管局接59億港元 近來最大額
BOC Pay客戶逾百萬 迎第二輪消費券
BOC Pay客戶逾百萬 迎第二輪消費券
兩個月後轉軚 摩通上調科企目標價 稱提早10個月進入「第二階段投資進程」
兩個月後轉軚 摩通上調科企目標價 稱提早10個月進入「第二階段投資進程」
騰訊明公布業績 券商料少賺16%
騰訊明公布業績 券商料少賺16%
中電首季派0.63元 澳企蝕25億成隱憂
中電首季派0.63元 澳企蝕25億成隱憂
LME行政總裁：是時候改革 促會員披露與客戶交易
LME行政總裁：是時候改革 促會員披露與客戶交易
電動車電池製造商傳港上市籌117億
電動車電池製造商傳港上市籌117億
譚仔去年度經調整純利增 日本人均消費96元 冠各地分店
譚仔去年度經調整純利增 日本人均消費96元 冠各地分店
新創建沽飛機租賃 總價523億
新創建沽飛機租賃 總價523億
富通推新自願醫保 全球適用
富通推新自願醫保 全球適用
紐約州5月製造業意外萎縮 儲局官員續放鷹 高盛前CEO：衰退風險非常高
紐約州5月製造業意外萎縮 儲局官員續放鷹 高盛前CEO：衰退風險非常高
麥當勞撤出俄羅斯 擬賣盤料撇帳109億
麥當勞撤出俄羅斯 擬賣盤料撇帳109億
日4月PPI升10% 逾40年最高
日4月PPI升10% 逾40年最高
張兆聰：食品價格趨升 冷吼豬肉股
張兆聰：食品價格趨升 冷吼豬肉股
梁天卓：疫症減慢社會流動力
梁天卓：疫症減慢社會流動力
劉宇亮：內地數據雖遜 次季增長可期
劉宇亮：內地數據雖遜 次季增長可期
薛偉傑：無人貨運機受捧 Natilus接逾400架訂單
薛偉傑：無人貨運機受捧 Natilus接逾400架訂單
技術取勝：香港寬頻9.5元阻力大
技術取勝：香港寬頻9.5元阻力大
何民傑：移民留港 還看子女教育
何民傑：移民留港 還看子女教育
劉思明：港股反彈乏力 航運股挺進向上
劉思明：港股反彈乏力 航運股挺進向上
周顯：美股大上大落 股災先兆？
周顯：美股大上大落 股災先兆？
湯文亮：一票否決權 推搪藉口
湯文亮：一票否決權 推搪藉口
柏瓏II再加推122伙 周五售428伙 佔該期單位總數逾半 加推折實均呎18753元
柏瓏II再加推122伙 周五售428伙 佔該期單位總數逾半 加推折實均呎18753元
大埔優景里Silicon Hill 1期傳獲批預售
大埔優景里Silicon Hill 1期傳獲批預售
啟朗苑月內兩誕九龍未補價居屋王
啟朗苑月內兩誕九龍未補價居屋王
海璇匯呎租破120元 港島東新高
海璇匯呎租破120元 港島東新高
羅氏集團「east 350」近9億完成補價
羅氏集團「east 350」近9億完成補價
均輝集團今年逾億連購兩舖
均輝集團今年逾億連購兩舖