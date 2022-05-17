綠債19萬申請人獲分5手

周四港交所掛牌上市

至於餘下的33.75萬份認購4手以上的申請，均將先獲發4手債券，並進行抽籤，其中有19.43萬份申請將獲配發多一手債券。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

政府公布，在有效申請中，有31.98萬份或242.99億元認購經由銀行申請，由證券經紀提出的認購申請則有16.86萬份或82.69億元。財政司長陳茂波稱，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。他指這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。