人行MLF利率維持2.85厘 未見寬鬆

與到期金額相同 未超額續作

信銀國際首席經濟師卓亮認為環球央行上調利率令中美息差間歇倒掛，人民幣匯率受壓，即使人行貨幣政策方向仍稍偏向寬鬆，但再放寬空間不大，該行預期餘下全年，LPR只會再減0.1厘，存款準備金率再多減0.5個百分點。

貨幣政策空間有限，餘下需靠財政政策，如減稅退稅、基建投資等工具刺激經濟，惟卓亮認為中國經濟下半年能否反彈，始終取決於疫情防控，經濟能否回復常態，而非財政或貨幣政策刺激。該行預期，今年中國經濟增長區間為4.2%至4.8%。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，人行4月調整存款利率機制後，國有大型銀行和大部分股份制銀行均在4月下旬下調1年期以上的定期存款和大額存款利率，4月最後一周的全國金融機構新增存款加權平均利率為2.37厘，按周下降0.1厘。此外，由於內地通脹形勢和可控，人民幣匯率彈性空間較大，存在6月減息降準的可能。