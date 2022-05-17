疫情拖累 內地4月消費投資兩年低 次季經濟料續受壓 分析：或下半年才逐步復元

明報記者 歐陽偉昉

國家統計局新聞發言人付凌暉表示， 4月經濟下滑是屬於階段和外在性，為疫情衝擊帶來的短期變化，認為長期向好趨勢不變。在疫情防控和經濟發展政策支持下，經濟逐步企穩回升，政府會加強宏觀政策調節、適時實施政策，最大限度減少疫情對經濟的不利影響。

統計局：4月經濟下滑屬階段性

對於第二季經濟會否倒退，付稱吉林、上海已有序復產，擴大內需、協助企業等政策效果正在顯現，5月經濟數據有望改善。即使4月工業和服務數據下跌，但不代表第二季也會下降，目前實物指標顯示整體情况有所改善，相信第二季經濟仍保持較好增長趨勢。

摩根士丹利首席亞洲經濟學家Chetan Ahya預期，中國經濟第二季經濟或按季收縮0.5%，按年增長1.9%，全年增長則為4.2%，相信對比疫情防控、穩定金融系統，中國當局會放棄經濟增長目標。高盛報告認為，除非有更嚴格防控，否則經濟最壞情况已過去，5月和6月經濟指標按月會將逐漸改善。

高盛：除非有更嚴格防控 最壞情况已過

4月零售總額按年下跌11.1%，遠低於預期下跌6.6%，餐飲收入按年急跌22.7%，商品零售按年亦跌9.7%，除食品類仍然有升幅，多項耐用品有較大跌幅，汽車按年跌31.6%，珠寶類下跌26.7%，服裝等下跌22.8%。上海前日宣布分段復商復市，購物中心、百貨商場等實體店有序恢復營業，不過ING大中華首席經濟師彭藹嬈指出，成效要視乎小區是否開放居民進出，但目前不少小區仍有限制。

上海至今仍有封鎖措施，彭藹嬈預期至5月零售按年仍會下跌，若6月進一步開放，在珠寶、汽車等會有一些「報復式消費」，不過4月城鎮失業率進一步上升，加上北京地區封鎖增加，減少經濟活動，也會影響零售恢復進度。該行預期第二季經濟將按年倒退1%，全年增長預期由4.6%降至3.6%。至於首4個月投資按年增長6.8%，主要由於支柱之一的製造業投資增長，從3月15.6%降至12.2%。作為刺激經濟工具的基建投資，首4個月增長較首3個月減少2個百分點至6.5%，信銀國際首席經濟師卓亮指出，多地爆發疫情下，對基建制約較多；他指防疫措施需時逐步解除，若疫情穩定，至第三季經濟會有較明顯改善。