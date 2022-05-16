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3類壽險 保費功能有差別

【明報專訊】中國人偏向棹忌死亡，有些人在生時不會規劃遺產分配，或不會買入人壽保險。目前許多年過60歲的老友記都沒有人壽保險，然而倘若一天忽然身體出現不適或發生意外，或會為在世親人帶來經濟負擔。購買一份人壽保險可以為配偶或子女大大減輕財政壓力，那麼有哪些保險公司接受年長人士投保人壽保險，以及當中有何需要注意呢？

明報記者 黃清瑤

首先要知道人壽保險分為幾個類別，分別是定期壽險，如在保單的保障期內身故，保險公司會支付一次過的賠償；其次是終身壽險，這類保險會在投保人在世期間提供現金價值及非保證紅利，一旦投保人離世，受益人就會得到一次過賠償；儲蓄壽險則是保單期內會提供現金價值及非保證紅利，保單到期日可以取得一筆過款項，如果在保單到期前身故，就會提供身故賠償。

定期人壽無儲蓄成分 保費較便宜

三者最大分別，是定期人壽保險的保費會較便宜，因為當中沒有儲蓄成分。目前市面上的定期人壽計劃極具彈性，例如保泰人壽保險設有保證每年續保的純人壽保險，可透過網上投保並且毋須驗身。值得留意的是，公司因應近期移民人數增多，特地更改保障條款，接受任何國家或地區居住地變更的申請（受限制國家或地區除外），並不會終止保單。

每年續期的保泰人壽保險，可投保年齡由18至65歲，60歲投保的最高投保額上限為200萬元，非吸煙女性每月保費為516元；65歲人士最高投保額為100萬元，非吸煙女性每月保費為503元，保費會隨着投保人身體狀况而增加，測試發現，60歲女性患上高血壓及慢性糖尿病，每月保費高達千元。

富衛最高保障年齡99歲

在選購人壽保險時，除了最高保障額、保費外，最高保障年齡亦是值得作為考慮的因素之一。比較眾多公司，只有富衛的自主保定期保障最高保障年齡為99歲，投保年齡介乎18至60歲。60歲非吸煙女士為例，可選擇5年、10年及20年的續保年期，以20年為例，100萬元投保額月費為412元，200萬元投保額月費為842元。計劃優勢是只需回答3條健康狀况況問題，就可以投保，而且如果投保人被專科醫生證明，可能於12個月內身故，其中身故權益可以預先支付，以應付相關醫療開支。除此之外又可以轉換權益，於70歲前將部分或全部投保額轉換至指定永久人壽保險計劃。

事實上，不少人會選擇購買儲蓄壽險及終身壽險，作用是購買人壽保險時同時養成儲蓄習慣，倘若投保人於30歲投保，將現金價值及非保證紅利滾存至60歲，其中的價值有可能會上升至固定回報的兩倍或3倍，回報視乎公司投資表現。最大壞處是保單費用昂貴，而且供滿時贖回，回報有可能低於總供款，必須留待資金滾存才能獲利，倘若出現突發事情需要使用資金，贖回款項必定會大打折扣。

儲蓄壽險回報 看公司投資表現

坊間人壽保險眾多，在購買前不妨多作比較，另要留意，如果投保人死於自殺、感染人類免疫力缺乏病毒（HIV）所引起之相關疾病包括愛滋病、濫用毒性藥物、精神科藥物、吸毒、濫用酒精等導致身亡，一般屬於不保事項。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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