朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬

明報記者 容婌維

利嘉閣高級分區經理楊偉建表示，朗屏8號本月交投暢旺，更錄得一宗破頂價成交，屬屋苑2座高層D室，實用503方呎2房間隔，新近以823萬元易手，成交價創屋苑兩房單位新高、實呎16362元；原業主2016年9月以約668萬元一手買入，持貨5年轉售，帳面獲利155萬元或約23％。

楊預料，朗屏8號成交價短期內將平穩向上，尤其受柏瓏大賣消息影響，區內不少業主叫價已變硬淨，預計議價空間將逐步收窄。他補充，屋苑現時有約24個放盤，以2房戶為主，2房入場價由780萬元起。

樂年3房戶已補價1080萬破頂

事實上，二手市况持續好轉，用家主導的屋苑亦接連錄得破頂價成交。市場消息稱，深水埗保安道房協居屋樂年花園，第2座高層B室，實用815方呎、3房1套間隔，升降機不能直達單位，新近以1080萬元已補價易手，創屋苑成交價歷史新高、實呎13252元；原業主2013年以642萬元已補價購入，持貨約9年，帳面獲利438萬元或約68%。

屯門大興花園新近有「移民盤」以破頂價成交。中原地產分行經理葉冠成表示，屋苑1期第1座一個頂層3房戶，實用515方呎、另連天台，近日以730萬元易手、實呎14175元，創屋苑1期做價新高；原業主2011年10月以約251萬元買入，持貨逾10年，因移民而放盤，現帳面獲利479萬元或1.9倍。

匯璽2房業主料實蝕59萬離場

不過，市場仍錄零星二手蝕讓個案。美聯首席高級營業經理黃永財表示，南昌站匯璽3A座中層C室，實用534方呎、2房間隔，新近以1296萬元易手、實呎24269元；原業主2017年以1295.43萬元一手購入，持貨約5年，帳面獲利不足1萬元、近乎平手。

翻查資料，原業主向發展商購入單位時，享有1.5萬元現金回贈，惟扣除回贈後再連使費計，仍實蝕逾59萬元或約4.5%。

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