經濟
發展商專訪

香港地產

信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場

【明報專訊】信置（0083）牽頭的元朗錦上路站柏瓏I，早前極速沽出710伙、佔全盤單位總數逾99%，成為市場焦點，信置營業部集團聯席董事田兆源接受專訪指出，柏瓏I熱賣反映市民、特別是年齡介乎25至40歲的年輕客戶置業需求強勁。隨着疫情紓緩，集團除乘勝追擊推售柏瓏II外，系內另外兩個主要新盤：將軍澳日出康城11期Villa Garda及中環ONE CENTRAL PLACE亦蓄勢待發、部署最快6月起登場，3盤共涉逾2800伙，分別位處新界西北、將軍澳和港島，力吸各路客源。

明報記者 林可為

作為新盤供應重鎮的將軍澳日出康城，區內新盤銷情向來被形容屬「票房保證」，信置與嘉華（0173）、招商局置地（0978）合作的日出康城11期Villa Garda，預計短期內有機會獲批預售樓花。

Villa Garda毗鄰商場及港鐵站

田兆源表示，若Villa Garda成功獲批預售，爭取最快上半年內、即6月登場；項目分3期發展（分3份預售樓花申請），關鍵日期介乎2024年10月至12月，樓花期長約兩年半，項目全數3期合共提供1880伙，約80%屬實用面積300餘至400餘方呎1房、2房戶型，針對年輕分支家庭客戶群，其餘戶型包括3房戶。

談及Villa Garda的賣點，田兆源指屋苑住戶，將來信步可達將軍澳海濱長廊，而屋苑與日出康城商場及港鐵康城站更只屬咫尺之遙，起居購物和交通均便利。

若以Villa Garda第1期涉592伙計，首推單位料涉約120伙。值得留意的是，將軍澳指標屋苑天晉系列，近日成交實呎高見2萬元，市場估計可作為Villa Garda開價參考。

港島ONE CENTRAL PLACE下季出擊

港島新盤方面，去年底已上載樓書、與市建局合作的中環結志街ONE CENTRAL PLACE，田兆源透露計劃最快於第三季登場。項目提供121伙，樓花期長約兩年，當中116伙為標準戶，實用面積383至992方呎、主打1房及2房戶；另設5伙特色戶，實用面積393至1028方呎。

至於4月底首輪開售前勁收1.35萬張入票、為今年新盤票王的柏瓏I，經兩輪銷售吸金66億元後，田兆源認為，項目熱賣除反映鐵路沿線新盤受追捧外，市民置業需求亦強勁。柏瓏I的買家，約七成屬25歲至40歲較年輕客戶，基於向隅客眾多，單位總數805伙、樓花期約兩年半的柏瓏II，日前開價後，擬本周推出銷售，而項目更接近港鐵錦上路站，是今期賣點。

25至40歲年輕客戶置業需求強勁

事實上，柏瓏II提供的單位，有605伙屬實用面積介乎351至551方呎的1房、2房戶，佔今期單位總數75%，田形容「這兩款單位絕對是市場最渴求的戶型，屬年輕買家可負擔的單位。」至於為數僅31伙的實用面積970餘方呎4房戶，會以發價單形式開售，無意招標。

[發展商專訪]

相關字詞﹕柏瓏II 信置

上 / 下一篇新聞

內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
星展料人行本周五再降LPR
星展料人行本周五再降LPR
陳茂波預告港失業率惡化
陳茂波預告港失業率惡化
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤
「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
自建風控模型 更快定位客戶
自建風控模型 更快定位客戶
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
樂享首季收益按年增1.8倍
樂享首季收益按年增1.8倍
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
NAMI：需材料製造工藝配合
NAMI：需材料製造工藝配合
張兆聰：中港股市料進反彈階段
張兆聰：中港股市料進反彈階段
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
陳大為：Crypto爆煲之根由
陳大為：Crypto爆煲之根由
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
沈永年：內房需「自我造血」回生
沈永年：內房需「自我造血」回生
梁振輝：小心英鎊跌勢加速
梁振輝：小心英鎊跌勢加速
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
林少陽：港不乏抗跌高息股
林少陽：港不乏抗跌高息股
技術取勝：美團處上升軌
技術取勝：美團處上升軌
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
周顯：新發財都有現金不足通病
周顯：新發財都有現金不足通病
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
陳永傑：成交支持 樓市回穩
陳永傑：成交支持 樓市回穩
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
布少明：剛需主導 購買力豐盈
布少明：剛需主導 購買力豐盈
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
旗下新盤強調低碳生活
旗下新盤強調低碳生活
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
THE HENLEY II 中高層享海景
THE HENLEY II 中高層享海景
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
3類壽險 保費功能有差別
3類壽險 保費功能有差別