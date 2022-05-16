經濟
布少明

投資策略

布少明：剛需主導 購買力豐盈

【明報專訊】隨着第五波疫情日漸緩和，發展商加快推售新盤，據市場統計，4月一手錄逾千宗，已超過今年首季成交量，相信5月發展商保持一手推盤步伐，短期交投氣氛將維持熱鬧，假若多個大型新盤可趕及月內推售，全月一手交投有望錄2000伙，按月大升。

二手方面，據美聯物業分行統計，全港35個大型屋苑於5月2日至8日的一周，合共錄得75宗成交，較上周的84宗跌約10.7%。樓價方面，美聯樓價指數最新報168.44點，按周升約0.5%，連升5周，本年迄今跌幅已收窄至約1.8%，反映樓價漸趨穩定。在疫情影響下，近月樓市由用家主導，來自內地或海外的投資者與買家買少見少。稅務局數據顯示，今年4月涉及3項辣招稅（DSD、SSD和BSD）的稅款金額約4.22億元，屬2014年7月有紀錄以來最少，一定程度上反映目前樓市屬「剛需主導」，相信投資者一旦再投市場，會帶來新的購買力。

筆者對樓市相當樂觀，因為疫情令本地壓抑的剛需，爆發起來絕不容小覤，而「波叔Plan」對樓市的效應正逐步浮現。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月份二手住宅註冊量錄3730宗，當中逾1000萬至2000萬元宗數錄614宗，佔整體二手住宅註冊量約16.5%，續創紀錄新高。

最後，隨着政府逐漸放寬社交距離措施，又放寬非港人入境限制及航班熔斷機制等，相信香港經濟將重拾正軌；加上香港政府新班子上場在即，鑑於疫情下中港「封關」已逾2年，未來恢復通關只是時間問題，其實現時不少內地購買力仍未回流香港樓市，只要北水重臨，將為本港樓市帶來嶄新購買力與另一波上升動力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

上 / 下一篇新聞

內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
星展料人行本周五再降LPR
星展料人行本周五再降LPR
陳茂波預告港失業率惡化
陳茂波預告港失業率惡化
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤
「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
自建風控模型 更快定位客戶
自建風控模型 更快定位客戶
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
樂享首季收益按年增1.8倍
樂享首季收益按年增1.8倍
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
NAMI：需材料製造工藝配合
NAMI：需材料製造工藝配合
張兆聰：中港股市料進反彈階段
張兆聰：中港股市料進反彈階段
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
陳大為：Crypto爆煲之根由
陳大為：Crypto爆煲之根由
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
沈永年：內房需「自我造血」回生
沈永年：內房需「自我造血」回生
梁振輝：小心英鎊跌勢加速
梁振輝：小心英鎊跌勢加速
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
林少陽：港不乏抗跌高息股
林少陽：港不乏抗跌高息股
技術取勝：美團處上升軌
技術取勝：美團處上升軌
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
周顯：新發財都有現金不足通病
周顯：新發財都有現金不足通病
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
陳永傑：成交支持 樓市回穩
陳永傑：成交支持 樓市回穩
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場
信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場
旗下新盤強調低碳生活
旗下新盤強調低碳生活
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
THE HENLEY II 中高層享海景
THE HENLEY II 中高層享海景
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
3類壽險 保費功能有差別
3類壽險 保費功能有差別