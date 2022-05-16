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徐家健 象牙塔看財技

投資策略

徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？

【明報專訊】研究發現，股份回購（stock buyback）有三大缺點：（一）管理層財技自肥；（二）錯誤投資時機；（三）過度槓桿導致韌性不足。

這邊廂，匯控（0005）第一大股東平安集團表態支持匯控分拆亞太業務上市；那邊廂，有消息傳管理層正研究如何反對分拆亞洲業務。這可能是金融經濟學中，所有權與控制權分離（separation of ownership and control）引發「代理問題」（agency problem）的典型案例。

支持分拆的大小股東，認為分拆業務減低地緣政治風險，有助釋放公司價值。反對分拆的管理層，除了以全球佈局等為由，亦積極推動股份回購企圖還富於股東。

問題是，環球銀行及資本市場只佔總收入約三成，財富管理及個人銀行才是匯控的主要收入來源。當主要收入來源受地緣政治風險威脅，以回購這財技應對，究竟反映出企業本身什麼代理問題呢？

一篇名為「The Dangers of Buybacks」的研究報告指出股份回購有上述三大缺點。

回購資金大 或促使公司槓桿過度

自肥，源於管理層的報酬往往與每股盈利（earnings per share）掛鈎，而回購又往往有效提升短期每股盈利。管理層過分自信，亦往往在股價低處未算低時提出回購。長遠來說，回購所需的龐大資金，更往往促使公司槓桿過度，最終導致韌性不足。

不要誤會，我並非說近廿年愈來愈流行的股份回購一無是處，我只想指出，以回購處理地緣政治風險，代理問題是不得不防。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

[徐家健 象牙塔看財技]

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