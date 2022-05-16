經濟
梁振輝 匯市前瞻

投資策略

梁振輝：小心英鎊跌勢加速

【明報專訊】上周美元指數仍然強勢，成功衝上104水平，影響所及，眾多外幣再次尋底。市場擔心美國通脹持續高企，繼而令各國央行取態偏鷹，支持了美元氣勢。由於俄羅斯對歐洲部分天然氣產業實施制裁，威脅中斷天然氣的供應，加劇了市場的避險情緒，亦利淡歐元兌美元，收市下跌。歐元兌美元強勁的支持位料在於2017年低位1.0340，若失守的話可能會加速下試1.01水平。

美元兌人民幣在美元指數走強下升至6.8250之上，市場仍然關注中國經濟增長，另一項焦點則是投資者憂慮內地其他地區亦受疫情影響而面臨封鎖，雖然中國其他區域的疫情已有所改善，但我們憂慮美元兌人民幣短線可能仍會進一步走高，下一阻力料在6.8600，而支持則在6.7700。

英國則面對遏制通脹和支持經濟增長的兩難境地。英倫銀行早前將利率上調25個基點（100基點等於1厘）至1厘水平，但警告英國經濟今年可能陷入衰退，導致英鎊受經濟前景憂慮而暴跌。短期而言，英鎊兌美元仍處於下行趨勢中，我們認為該貨幣對未來2至4周內仍有進一步下跌的空間。

英國將於本周公布通脹數據，但因為俄烏衝突導致能源價格上漲，以及中國新的疫情封鎖措施也加劇了通脹壓力。數據顯示英國經濟在3月份出現萎縮。

另一個關鍵的下行風險是英國拒絕歐盟提出有關北愛爾蘭脫歐後條約的提議，並表示它不會迴避採取直接行動。這可能導致歐盟報復，最壞的情况可能會引發貿易戰。技術走勢上，我們認為英鎊阻力位在1.258，而在2020年第二季度低點1.207附近應有支持，但若失守的話，可能會加速跌向1.1650。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]

上 / 下一篇新聞

內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
星展料人行本周五再降LPR
星展料人行本周五再降LPR
陳茂波預告港失業率惡化
陳茂波預告港失業率惡化
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤
「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
自建風控模型 更快定位客戶
自建風控模型 更快定位客戶
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
樂享首季收益按年增1.8倍
樂享首季收益按年增1.8倍
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
NAMI：需材料製造工藝配合
NAMI：需材料製造工藝配合
張兆聰：中港股市料進反彈階段
張兆聰：中港股市料進反彈階段
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
陳大為：Crypto爆煲之根由
陳大為：Crypto爆煲之根由
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
沈永年：內房需「自我造血」回生
沈永年：內房需「自我造血」回生
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
林少陽：港不乏抗跌高息股
林少陽：港不乏抗跌高息股
技術取勝：美團處上升軌
技術取勝：美團處上升軌
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
周顯：新發財都有現金不足通病
周顯：新發財都有現金不足通病
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
陳永傑：成交支持 樓市回穩
陳永傑：成交支持 樓市回穩
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
布少明：剛需主導 購買力豐盈
布少明：剛需主導 購買力豐盈
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場
信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場
旗下新盤強調低碳生活
旗下新盤強調低碳生活
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
THE HENLEY II 中高層享海景
THE HENLEY II 中高層享海景
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
3類壽險 保費功能有差別
3類壽險 保費功能有差別