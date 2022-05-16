梁振輝：小心英鎊跌勢加速

【明報專訊】上周美元指數仍然強勢，成功衝上104水平，影響所及，眾多外幣再次尋底。市場擔心美國通脹持續高企，繼而令各國央行取態偏鷹，支持了美元氣勢。由於俄羅斯對歐洲部分天然氣產業實施制裁，威脅中斷天然氣的供應，加劇了市場的避險情緒，亦利淡歐元兌美元，收市下跌。歐元兌美元強勁的支持位料在於2017年低位1.0340，若失守的話可能會加速下試1.01水平。
美元兌人民幣在美元指數走強下升至6.8250之上，市場仍然關注中國經濟增長，另一項焦點則是投資者憂慮內地其他地區亦受疫情影響而面臨封鎖，雖然中國其他區域的疫情已有所改善，但我們憂慮美元兌人民幣短線可能仍會進一步走高，下一阻力料在6.8600，而支持則在6.7700。
英國則面對遏制通脹和支持經濟增長的兩難境地。英倫銀行早前將利率上調25個基點（100基點等於1厘）至1厘水平，但警告英國經濟今年可能陷入衰退，導致英鎊受經濟前景憂慮而暴跌。短期而言，英鎊兌美元仍處於下行趨勢中，我們認為該貨幣對未來2至4周內仍有進一步下跌的空間。
英國將於本周公布通脹數據，但因為俄烏衝突導致能源價格上漲，以及中國新的疫情封鎖措施也加劇了通脹壓力。數據顯示英國經濟在3月份出現萎縮。
另一個關鍵的下行風險是英國拒絕歐盟提出有關北愛爾蘭脫歐後條約的提議，並表示它不會迴避採取直接行動。這可能導致歐盟報復，最壞的情况可能會引發貿易戰。技術走勢上，我們認為英鎊阻力位在1.258，而在2020年第二季度低點1.207附近應有支持，但若失守的話，可能會加速跌向1.1650。
渣打香港財富管理投資策略主管
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