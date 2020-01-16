簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司

公司的目標市場空間超過1700億美元，有很長的成長賽道。在歷史發展過程中，有行業領先的營收增速和股東權益回報率（ROE），由2010年的7.0%提升至 2020 年的 20.3%。

過往長期成功的主要原因有三個：其一是積極且優秀的併購手腕，及專注具長期發展前景、技術附加值高的行業。

TMO喜歡購買目標的行業地位強，每兩三年便會收購一家具有現有10%至20%收入貢獻的大型公司，去豐富公司的業務和產品線。在過往10年間收購了超過200家公司。比如最新在2021年底的大型收購有PPD，是全球領先的藥物研發服務（CRO）公司之一，為其帶來了佔現有收入14%的新增收入，以及豐富了其在臨牀開發領域的業務線，從藥物發現，及安全性、有效性和醫療效果的評估，到藥物臨牀試驗管理，以及藥物開發和生產全流程。

優秀併購政策 豐富公司業務產品

其二是持續改良業務和產品結構，並在新興市場不斷擴張，比如從2004年佔據80%收入的分析儀器業務發展到現在四大業務板塊佔比不低於10%。TMO的商業模式是類似列印機模式，收入超過60%都是耗材收入，客戶購入他們的儀器後，需要做試驗檢測便要消耗耗材，加上在研發的過程中，使用的品牌型號儀器一般不會變動，不然可能會影響試驗結果，因此具有高粘性，且能帶來持續穩定現金流。

TMO的儀器產品以高端為主，因此不靠價格去競爭，而是有品牌保證產品質量。根據美國化學會旗下C&EN發布的全球儀器公司榜單中，TMO排名第一，佔超過20%的市場份額。在拓展市場上，公司新興市場收入佔比從2010的13%到現在的23%，營收增速自2015年起便保持雙位數增長。

其三，採用重視營運效率及精細化運營管理和持續現金流：公司的自由現金流在過往保持增長，以及自2012年的EBITDA margin（稅息、折舊攤銷前利潤率）從19%擴張到2020年的31%，保持每年持續利潤率擴張， 可見他們的實用流程改善系統（practical process improvement）的營運文化見效。

最後，由於疫情紅利逐漸消退，加上宏觀經濟狀况，公司正在經歷經營環境逆風，但在最新的業績指引仍然保持超預期的良好增長，可見執行能力及核心業務表現得到驗證。

（作者簡志健為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；作者均為證監會持牌人，執筆時作者及其客戶沒持有以上股票）

中原博立研究團隊

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[簡志健、傅可怡 明智博立]