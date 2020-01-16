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NAMI：需材料製造工藝配合

【明報專訊】納米及先進材料研發院（NAMI）技術項目主管劉若天表示，NAMI在5年前就開始研發各種可降解材料。不過，以往主要研發應用於製造食品包裝、外賣飯盒和一次式餐具的可降解材料，合作企業約有10家。

到去年，NAMI研發出可以製造過濾效能達到ASTM F2100 Level 1標準的口罩的可降解材料，但未有企業將之商品化。之後，OKOSIX找上NAMI，要求可降解材料製造出來的口罩的過濾效能必須達到ASTM F2100 Level 3標準。最終，在OKOSIX承擔51%研發經費，並申請到創新及科技基金配對資助49%研發經費的情形下，雙方展開合作。至於有關材料配方的知識產權，由OKOSIX擁有。

劉若天同意，ASTM D6400含氧降解測試的確是目前認受性最高的可降解測試標準。至於ASTM D5511無氧降解測試，好像自願申報制度，而非認證制度，沒有所謂合格和不合格。即是說，生產商可以自由宣布，其產品在ASTM D5511的測試條件下，在某段時間降解了多少百分比，但百分比高低並無限制。市場上有些口罩會以此聲稱為可降解，但認受性或會有疑問。

根據他們的觀察，香港暫時還未有一款醫療級口罩已取得ASTM D6400含氧降解測試的認證，甚至外國亦未必有。所謂醫療級，是指其過濾效能、壓差和抗合成血液滲透性測試等性能，都達到ASTM F2100 Level 1、2或3等標準。

劉若天解釋，這不是隨便將一些可降解材料轉用來生產口罩便行。例如，一些生產包裝袋的可降解材料，就無法用來生產口罩中間的熔噴布過濾層，因為它們並不適合那種生產工藝。為此，NAMI的方案也放棄了使用熔噴布過濾層，改為使用納米纖維過濾層。

[新經濟新天地]

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