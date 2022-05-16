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抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩

【明報專訊】新冠疫情持續兩年多，口罩已成為必需品，廢棄口罩衍生的環境問題，愈來愈惹人關注。為此，有本地企業和納米及先進材料研發院（NAMI）合作，研發可降解口罩，預料在兩個月後成為本地第一款取得ASTM D6400含氧降解測試認證的醫療級口罩。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

根據南丹麥大學的統計，2020年全球棄置了約1.5萬億個口罩，當中約16億個口罩進入海洋。但一次式口罩的疏水外層主要使用聚丙烯（PP）製造，親水內層主要使用聚丙烯和聚乙烯（PE）製造；中間熔噴布過濾層使用聚丙烯，納米纖維過濾層使用聚偏二氟乙烯（PVDF）。這些塑膠物料全部不能輕易降解，只會變成微塑膠而殘留上百年，增加堆填區的壓力。若進入海洋，就更加會污染食物鏈，威脅海洋生物及人類的健康。

2020年全球棄置1.5萬億口罩

OKOSIX Limited創辦人于紹龍表示，他在2020年3月和朋友合資在香港開設口罩廠，去年外甥女忽然問他，口罩若不可以分解，他公司每日生產這麼多口罩，豈不是很不環保？這令他向拍檔提出研發可降解口罩的構思。無奈後者認為，口罩廠是短線生意，不同意作此投資。他遂將股份賣給對方，套現回資金成立新公司OKOSIX，以研發可降解口罩。他找上NAMI，希望NAMI在材料技術上提供協助。

當時，NAMI已經研發出一些可以用來製造口罩的可降解材料。但于紹龍要求，那些可降解材料製造的口罩，過濾效能必須達到ASTM F2100 Level 3標準，請NAMI再改良。到今年1月中，該公司「OKOSIX綠適口罩」設計定型，開始最後測試。該公司委託檢測公司，分別進行ASTM D5511無氧降解測試和ASTM D6400含氧降解測試；前者已在月前結束，OKOSIX綠適口罩在90日分解了90.63%。至於更嚴格的ASTM D6400含氧降解測試，仍在進行。

D5511測試顯示：90日分解逾九成

于紹龍指出，ASTM D6400含氧降解測試包括4部分：（1）分解測試：在180日內，至少要有90%分解成水、二氧化碳及有機物質；（2）崩解測試：必須在82日內分解成長闊2毫米或以下的碎片；（3）有毒物質測試：必須不含重金屬等有毒物質；（4）生態毒性測試：將碎片放入泥土中種植植物，植物沒有異常才通過。

現時OKOSIX綠適口罩已經通過有毒物質測試和崩解測試。至於分解測試和生態毒性測試，仍在進行中，最遲7月中有齊結果。如無意外，屆時它將會成為全港第一款取得ASTM D6400降解認證的醫療級口罩。截至5月12日，這款口罩在119日已分解了85.3%。于紹龍對於通過所有測試很有信心，因為由NAMI研發的可降解材料配方，由植物澱粉、纖維素及其他天然材料組成，更在月前的日內瓦國際發明展，獲得一項金獎。

他又稱，OKOSIX綠適口罩中間過濾層是由可降解材料製成的納米纖維組成。根據測試，這款口罩細菌過濾效率（BFE）和微粒子過濾效率（PFE）超過99%，比ASTM F2100 Level 3標準要求的至少98%略高。至於壓差，介乎3至4mm H2O，亦比ASTM F2100 Level 3要求的6mm H2O以下更低，即透氣度更好。

OKOSIX綠適口罩暫定5月底開始在本地發售，平均每個零售價約4元，會強調過濾效能達到ASTM F2100 Level 3標準。要待7月中取得ASTM D6400的認證之後，包裝和宣傳才會強調這一點。現時，已經有一些歐美公司洽商訂單。

原料較貴 平均每個零售價約4元

于紹龍認為，平均每個4元的零售價屬於偏高。但可降解原材料比聚丙烯和聚乙烯昂貴多倍之外，而中間納米纖維過濾層需要使用昂貴的納米纖維靜電紡織機（簡稱「納米電紡機」）來製造。即使委託其他廠商代工製造納米纖維過濾層，仍然需要承受機器成本的轉嫁。

所以，該公司正和一家歐洲公司合作研發一種可以取代納米電紡機的新機器。他表示，這種新機器的造價估計是納米電紡機的10%或以下。而且，其耗電略低，但生產出來的納米纖維的過濾效率有增無減。

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