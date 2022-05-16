自建風控模型 更快定位客戶

精準分析風險 縮短審批時間

PAOB目前大部分的中小企貸款為進出口行業，肖靜指出，傳統模式採用企業提供財務報告和報表的營業收入作為分析判斷風險關鍵數據，但PAOB 採用由合作伙伴貿易通提供企業於過去7年申報進出口的數據，例如中小企行業信息、貿易宗數、貿易額、貿易數據波動情况、電子報關帳戶使用時長等，並進行分析，從而建立風控模型。由於這些數據樣本時間跨越不同經濟周期，有效性高，能更直接及時反映企業進出口業務狀况，因此PAOB透過該風控模型能更有效及精準地對客戶進行信貸分析，和判斷經營其合規性。另外，客戶亦毋須提交大量文件如銀行帳單、財務報告和營業收入報表等，大大縮短審批時間。

下一步，她指出業界對其風控模型也有興趣，該行亦一直跟業界有不同的交流，未來的發展要視乎整體業務方向，但她相信這個風控模型可有助發掘更多機會，一起服務好中小企業。

[專訪]