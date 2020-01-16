經濟
專訪

PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速

【明報專訊】本港8間虛擬銀行多搶攻零售客戶，但中國平安（2318）旗下的平安壹賬通銀行（PAOB）卻以中小企貸款業務跑出。剛履新僅兩個月的副行長（業務）肖靜接受本報專訪時表示，今年本港經濟雖然受第五波疫情影響，但該行仍然錄得雙位數的貸款增長。此前肖靜在建行亞洲主管零售銀行業務，她坦言PAOB將會更重視零售客戶，主要為吸納穩定的長期資金，以配合核心業務、即中小企貸款的發展。

明報記者 廖毅然

去年PAOB貸款按年增長達18倍，淨利息收入升10倍，增速比另一虛銀龍頭眾安銀行更快。而PAOB年度虧損只有2.14億元，是8間之中第二少，支出只增28%，是已經起步虛銀當中控制得較低一間（見表）。其他虛銀預計可在2024年達收支平衡，肖靜沒有透露她的目標，僅指營收仍在加速的趨勢，又表示PAOB更看重虛擬銀行長遠的可造性，會致力運用金融科技，突破市場缺口，實現普惠金融。

開業年半 僅1宗不良貸款

傳統銀行近年逐漸重視中小企業務，甚至部分虛銀也開始進軍商業貸款，但肖靜認為市場的缺口仍然很大，去年該行已審批貸款的客戶中，26%此前從未獲其他銀行貸款，另外有6%為初創企業並獲無抵押貸款；而曾獲其他銀行貸款的客戶中，75%未曾從其他銀行獲批無抵押貸款。肖靜指出，有抵押與無抵押的分別很大，對銀行而言可提升效率，對客戶而言可改善體驗。

雖然PAOB才剛開業一年半，但在借出無抵押貸款予中小企的同時，迄今只有1宗不良貸款個案，肖靜表示是由於該行很重視風控能力。截至今年首季，PAOB進出口相關客戶貸款佔比超過六成，肖靜指該行與貿易通合作，利用大量數據自建風險控制（風控）模型，希望可以準確分析客戶的貿易業務連續性，而非單單以財報的歷史數據作分析（見另文）。

她透露，今年首季中小企貸款額按年仍錄得雙位數增長，反映在第五波疫情下，有危亦有機，中小企借貸意欲不減反增，把握機會擴展業務。除進出口外，PAOB正透過與eftPay合作開拓零售商戶的客源。她計劃在今年再拓展不同場景，推出更多貸款產品。

去年貸存比率82% 冠同行

去年PAOB的貸存比率高達82%，遠高於其他虛銀，與整體本港銀行業看齊。肖靜指目前該行的貸存比率屬合理水平，該行會繼續保持合理的資產負債比。近期PAOB不斷推出新的存款利息優惠，肖靜指該行重視零售客戶，這有助吸納長期資金，而該行會堅定不移以中小企為業務核心。

[專訪]

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