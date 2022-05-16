經濟
新股巡禮

「南百果西洪九」同期赴港招股 百果園力拓銷售網絡 洪九建品牌增利潤

【明報專訊】本港新股市場或出現一股「水果熱」，內地水果銷售龍頭企業重慶洪九果品及深圳百果園「前後腳」向港交所提交上市申請，兩家公司於內地水果銷售行業素有「南百果、西洪九」之稱，若最終同期招股，高手過「蕉」、鹿死誰手？

撰文：旻晞

其實還有一家水果巨企：鮮豐水果，合稱「南百果、北鮮豐、西洪九」。不過暫時未有聽聞鮮豐計劃來港上市。至於洪九及百果園，前者早於去年10月左右便向港交所遞交上市申請，至今年4月29日更新招股文件後不到3日，便到百果園正式申請來港上市。

論業務規模，兩者不相伯仲。按2021年水果零售額計，百果園於內地水果零售企業位列第一，擁有中國水果行業最大的分銷網絡；洪九果品按同年銷售額計，則為中國最大的自有品牌鮮果分銷商及第二大鮮果分銷商。巧合的是，兩間公司去年收入、盈利竟然也是相若水平（見表）。

洪九盈利「含金量」較百果園優勝

但仔細看，若扣除授予投資者優先權確認的負債帳面值變動後（非現金項目），洪九果品去年經調整盈利其實達10.9億元（人民幣，下同），盈利「含金量」較百果園優勝。而洪九盈利槓桿較佳，主要基於兩家經營模式、發展重心不盡相同。

先說洪九果品。簡單而言集團着重建立水果自有品牌，以打破水果行業「有品類、無品牌」的狀態，並藉此提升營運利潤率。於營業紀錄期內，洪九在14個水果品類中成功建立了18個水果品牌，其品牌水果產品產生的收入佔總收入70%以上，遠超行業平均水平。

同時為保證產品質素及提升產業鏈營運效率，集團致力建立數碼化驅動的「端到端」供應鏈，大部分的品牌水果在其原產地直接採購後，於當地水果工廠加工、分級篩選，並進一步分銷至中國各地客戶，完全掌握了從採購、加工、運輸至分銷流程，去除了中間層級所帶來的成本。

目前洪九主要以批發分銷為主營業務模式，客戶包括商店超市、新興零售商（如社區團購、即時電商等）、終端批發商，三者合共佔集團去年收入的88.2%，餘下11.8%則為直銷。以批發為主體收入，銷售開支及行政開支佔收入比較有優勢，如去年兩者支出佔收入比重僅為3.6%，相較同期的百果園7.3%為低，故不難發現洪九擁有更高的經營利潤。

相較洪九重視自我品牌的建立，百果園更注重銷售網絡的建設，以加盟店方式快速擴張，截至最後可行日期於全國22個省市超過130個城市中，擁有5351家門店，其中僅有15家為自營企業。另一方面亦着重線上線下銷售整合，已建立多個自營線上渠道，包括百果園手機app、百果園微信小程序，以及天貓、京東（9618）等主流電商平台，以及抖音等流行社交商務平台的網店。此外，亦與第三方外賣平台合作，如美團（3690）、口碑及餓了麼等。可見百果園重點發展策略是建立覆蓋更廣大更多元化的銷售網絡。

百果園亦有創建自我品牌，起步較慢，但單計品牌數目，卻有從後趕上之勢。自2019年1月推出第一個自有品牌「紅芭蕾草莓」以來，至去年12月已總計推出了29個自有品牌。

百果園除擁有龐大銷售網，亦設有會員制，會員人數逾6700萬，付費會員超過78萬。擁有龐大的會員資料庫，即等同擁有龐大的消費數據，以更迎合市場需求變化，故相較洪九，百果園更貼近終端消費客戶資訊，業務發展潛在更多可能性，如與其他服務供應商建立戰略合作聯絡等。

電商搶市佔 行業競爭劇烈

但先談現在的業務。水果行業競爭相當劇烈，百果園作為第一大零售企業，市佔率亦僅1%，首五大參考者合共市佔率僅3.6%。即使如洪九引以自豪的端對端供應鏈，百果園龐大的線上線下銷售網絡，亦要面對傳統夫妻店、超市，以至更強大的對手——互聯網巨企的挑戰。例如美團優選、橙心優選、多多買菜、滴滴等。他們今日可以賣菜賣生鮮零售，明天也可一個「華麗轉身」主攻水果銷售，與百果園、洪九是既合作也競爭的關係。

再者，水果行業產品差異小，商品大致相同，要在行業跑出，除建立高效率的銷售流程，看來建立自有品牌、以求享有更高的產品毛利率亦是一條主要出路，目前洪九在這方面似乎稍為領先，如上所述，其自有品牌收入佔70%，百果園則僅佔8%（以2021年銷售額計）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期
星展料人行本周五再降LPR
星展料人行本周五再降LPR
陳茂波預告港失業率惡化
陳茂波預告港失業率惡化
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
伙奢侈品牌拓新鞋款 九興冀提高利潤率
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀財富管理：長線看好中國新經濟公司
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
瑞銀成立新經濟團隊 聚焦發掘行業贏家
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
PAOB攻零售客吸長期資金 首季中小企貸款增雙位數 肖靜：營收仍在加速
自建風控模型 更快定位客戶
自建風控模型 更快定位客戶
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
沙特阿美首季賺3073億 創2019年上市以來新高
樂享首季收益按年增1.8倍
樂享首季收益按年增1.8倍
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
NAMI：需材料製造工藝配合
NAMI：需材料製造工藝配合
張兆聰：中港股市料進反彈階段
張兆聰：中港股市料進反彈階段
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
李澄幸：多元貨幣保單 方便跨地財產傳承
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
金子：短線利淡多 騰訊熊59888
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
張兆聰：受惠出境限制 華住低位可留意
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
伍禮賢：中國建築業務穩健 9.2元吸
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
簡志健、傅可怡：TMO：醫學科研界「賣鏟」的公司
陳大為：Crypto爆煲之根由
陳大為：Crypto爆煲之根由
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
《幫你格價》：按保成數升 覓筍盤上車
沈永年：內房需「自我造血」回生
沈永年：內房需「自我造血」回生
梁振輝：小心英鎊跌勢加速
梁振輝：小心英鎊跌勢加速
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
區偉志：穩定幣UST被推入死亡螺旋
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
謝偉銓：規管海外樓花銷售 政府不應坐視不理
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
劉思明：十年一大變 重新審視固有投資
林少陽：港不乏抗跌高息股
林少陽：港不乏抗跌高息股
技術取勝：美團處上升軌
技術取勝：美團處上升軌
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
李聲揚：加密貨幣普及實驗失敗
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
蔡金強：如果累了，就讀讀書吧！
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
徐家健：匯控高層寧回購拒分拆 如何紓解地緣風險？
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
艾雲豪：不要忘記私募投資一半的工藝：減法
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
李順威：「脹」是必然 「滯」言之尚早
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
劉思明：港股反彈力消耗 未必持久
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
何啟聰：傳發放購車補貼 比亞迪牛51717
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
瑞銀亞洲：憧憬季績逆市增長 京東購11923
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
摩根大通亞洲：資金追落後科技股 阿里Call 11266
周顯：新發財都有現金不足通病
周顯：新發財都有現金不足通病
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
張佩儀：面對美國加息 MPF應如何部署？
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
王弼：迪士尼大平賣 儲貨良機
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
曾淵滄：騰訊神控中芯現價超值
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
湯文亮：加息能夠遏止不是通脹是「單脹」
陳永傑：成交支持 樓市回穩
陳永傑：成交支持 樓市回穩
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
廖偉強：加息對樓市有影響嗎？
布少明：剛需主導 購買力豐盈
布少明：剛需主導 購買力豐盈
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
馬泰陽：東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場
信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場
旗下新盤強調低碳生活
旗下新盤強調低碳生活
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
東鐵線過海段通車 料刺激港島商廈租務
THE HENLEY II 中高層享海景
THE HENLEY II 中高層享海景
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
朗屏8號交投活躍 呎價守1.6萬
3類壽險 保費功能有差別
3類壽險 保費功能有差別