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法巴財管籲減低組合波動：另類投資可作「衛星」配置

【明報專訊】上周五中資科網龍頭股突然跑出推升恒指，相信出乎不少投資者的意外，可見在市場不明朗因素增加下，投資者不宜再孤注一擲看好或看淡某一板塊或個別資產，而是應該分散投資。法國巴黎銀行財富管理預期，市場將保持高度波動，惟在高通脹的環境下，建議投資者不應持有過多提供負實質回報的現金，而應考慮另類投資（見表1）作為「衛星」配置（編按：即以股債作為投資組合的核心，亦把一部分資產配置於另類投資），以減低整體投資組合的波動。

法國巴黎銀行財富管理指出，近月俄烏衝突、能源衝擊、高通脹、聯儲局鷹派立場及潛在的進取緊縮政策、中國防疫封鎖而寬鬆政策力度不足、供應鏈中斷、滯脹和衰退風險上升等，都令投資者感到憂慮，而不同資產類別目前的波幅水平亦遠高於歷史平均水平（見表2）；另外，傳統上被視為可分散風險的「股六債四」投資組合年初至今表現為1976年以來最差。

雖然美國經濟衰退並非法國巴黎銀行財富管理的基本預測——該行預計美國2022和2023年的國內生產總值（GDP）按年增長率分別為3.7%和2.5%，但由於市場對上述問題料不能快速解決，該行預期市場波動率於短期內仍將高企。

對股票固定收益評級中性

雖然市場波動料持續，惟法國巴黎銀行財富管理指出，由於存款利率維持在低水平，而通脹卻在上升，因此揸現金並非王道，而是對長期投資組合表現的拖累，持有現金會產生機會成本，甚至無法跑贏通脹和保持購買力，因此在扣除通脹後投資者實際獲得負回報。

在波動性和不確定性高企的情况下，法國巴黎銀行財富管理現時對股票和固定收益資產的整體看法均為「中性」（今年2月技術性將股票從「正面」評級下調，最近將固定收益資產從「負面」評級上調）。

四大因素利好 另類投資當道

作為比較，法國巴黎銀行財富管理認為，有四大原因應選擇另類投資，包括：

（1）另類投資與傳統股票及固定收益資產類別的相關性往往較低（見表3），因此在波動的市場中是良好的分散投資工具。

（2）受惠於市場錯配。私募股權及私人房地產基金可受惠於市場錯配，獲得更好估值和進場水平，因其資金雄厚，能把投資的公司重新定位，並用一個較長年期去改善公司的營運；投資於商業房地產能對冲通脹，因為租金通常會隨通脹上升；私募股權公司積極參與醫療保健、基礎設施、「環境、社會及管治（ESG）」及科技/「元宇宙（Metaverse）」等該行看好的主題；對冲基金是可用於把握市場錯配機會及對冲市場風險的工具之一，新冠疫情後復蘇帶來很多事件主導的機遇，包括企業重組及其他信貸和企業事件；宏觀對冲基金策略亦受惠於貨幣、利率及大宗商品的趨勢。

（3）提高投資組合經風險調整後的長線回報。另類投資有助提升投資組合長期風險及回報狀况，原因是多數另類投資的投資年期都較長，投資者能因犧牲流動性而獲取潛在高於上市證券的溢價回報。

（4）利用波幅獲利。鑑於孳息率及通脹飈升帶來的不確定性及其對經濟增長構成的影響，預期波幅將繼續高企，認為投資者可利用債券、股票、貨幣及大宗商品的跨資產波幅較高的時期，建構結構性產品解決方案，例如在到期時可贖回本金的方案，以有限的下行風險參與上行機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕另類投資 法國巴黎銀行財富管理

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