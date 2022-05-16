傳匯控擬以成本高費時長 反駁分拆建議

據報匯控高層反對分拆的想法，故早前已聘請高盛和企業融資顧問公司Robey Warshaw，就分拆進行內部研究、提供反駁理據，以推翻平保的觀點。

報道引述一名知情人士稱，在匯控兩年前宣布撤回派息後，平保董事長馬明哲備受內地投資者及監管機構壓力，擔心平保的利潤會下跌。

大型跨國客戶恐流失

報道指匯控領導層正建立有關分拆集團負面例子，包括分拆業務將會破壞集團價值，而並非創造價值。匯控認為，分拆需可能要重新發行數以十億美元計的債券，需要2至3年在多地取得必須的監管批准，將分散管理層的注意力。

報道引述匯控管理層警告，「拆分一家擁有大量本地客戶的保險公司可能有效，但對於擁有全球業務的銀行而言，並不可行。」對客戶而言，若分拆集團在多達64個國家或地區網絡，將會威脅匯控匯款網絡，影響服務跨國企業的能力，並導致部分大型跨國客戶流失；而這些企業也擔心銀行將其資料儲存於中國內地。另分拆業務亦會影響匯控全球金融運作、外匯交易和美元結算業務的能力，並會破壞匯控業務網絡價值。