數碼通：消費券帶動收入 擬加強網店銷售

同時，譚樂文透露，首3日以消費券支付佔整體訂單一半，在門市方面，市民以八達通付款為主，有75％；網店則以AlipayHK最多，達35％。

門市八達通付款佔75％ 網店Alipay佔35％

去年政府首次派發消費券，電子產品成為受惠最大的類別，港府於今年上月初再派發消費券。譚樂文表示，觀察到今次客戶較上次更願意消費，這亦與今次金額倍升更為推動消費有關，公司在配合客戶支付亦更為彈性，幫客戶拆牆鬆綁，可以使用多個不同支付工具付款。

首3日新客戶上台增三成 手機銷售增3倍

譚樂文透露，在首3日新增的三成客戶中， 有超過四成客戶選擇5G服務，客戶在消費券加持下，更願意轉向較高端的月費計劃。談及月費價格方面，他表示，公司的宗旨是提供優質的上網服務，讓客戶體驗物有所值的服務，並非以低價取勝。

譚樂文直言，5G在本港已推出逾兩年，但公司5G月費計劃一直沒有大幅度減價，目前亦沒有減價意欲。

譚樂文認為，數碼通月費價格在市場上具有競爭力，今年初亦注意到市面出現有低價的5G月費計劃，公司在吸客政策上與其不同，除了做好核心服務內容外，亦會以額外優惠價值吸引客戶，如新上台客戶，送多項增值服務及超市禮券等。