陳茂波預告港失業率惡化

料兩期消費券可提振經濟1.2百分點

政府上周因應第五波疫情影響，將本港全年經濟增長的預測由原來的2至3.5%，下調到1%至2%；意味復蘇的動力比預期疲弱。不過，陳茂波於網誌中表示，現時本地疫情已大致靠穩，加上新一輪消費券首階段已於4月發放，帶動當月零售和飲食業收益數字應可有較明顯的回升，並預計兩期的消費券合共可為經濟帶來1.2個百分點的提振作用。

但陳茂波警告，美國加息難免會影響到全球資金流向、資產價格甚至經濟活動，也增添了企業及市民的貸款利息負擔。而這次美國的加息速度較對上一次加息周期快及幅度較大，影響或會更大。

早前金管局根據港匯弱方保證機制，在市場承接了總值約117億港元的資金。陳茂波表示，即使最近美國加息引致部分資金外流，但其實在2008年至2015年期間，當年加息周期引發的資金流走規模，累計亦僅為流入量的約12%。

指當局能維持聯匯制度

他續指本港銀行體系結餘目前有逾3200億元，加上本港擁有外匯儲備達4657億美元，相信當局有堅實能力維持聯繫匯率制度。事實上，港元兌換保證在7.75至7.85兌一美元的浮動區間，浮動波幅亦僅為1.3%；故即使資金流走，也不致因匯率大幅波動而衍生額外的營商風險。