內地減首套房貸息0.2厘救樓市 高盛︰潛在減幅達0.8厘 下一步放寬首期

4月住房貸款急劇收縮 人行急出招

上周五（13日）公布金融數據顯示，4月新增人幣貸款遜預期，住房貸款更按年少增4022億元人幣，兩日後人行即出招。高盛引述貝殼數據顯示，4月份重點城市平均首套房利率下降至5.2厘，仍未達到LPR水平，例如上海、深圳及北京便分別較5年期或以上LPR高30基點、30基點及55基點。若新政策能鼓勵大多數城市設定利率時貼近下限，意味潛在降幅或達到80基點。不過，由於一線城市房地產市場行情可能比低線城市好，該行估計實際降幅可能小於80基點。

新政策針對新發放商業個人住房貸款，以最近一個月的LPR為定價基準加點形成，此前要求首套房貸利率不得低於LPR，現時為LPR減20基點；第二套住房則未有更改規定，仍是不得低於LPR加60基點。內媒引述專家表示，各地可選擇跟隨全國下限下調，亦可維持不變或上調，以維持區域市場穩定。在城市貸款利率下限基礎上，金融機構結合客戶風險狀况和信貸條件等因素，確定每項貸款的具體加點數值。

學者：中央最快下月考慮降準

中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群認為，各地方政府會跟隨放寬，幅度按照各自情况而有所不同，因某些省市早前已調整下限。他估計當局在短期內會進一步放寬貨幣政策，最快6月會視乎5月經濟數據而考慮降準。

星展香港高級經濟師周洪禮表示，新政策僅針對首置需求，反映當局希望守住「房住不炒」底線， 不希望依靠內房來振興經濟。而過去一年多內房陷入監管風暴，市場瀰漫看淡氣氛，消費者普遍寧願延遲「上車」。他認為，受近期疫情衝擊內地多個一線城市，各行各業均面對就業問題，加上行業監控政策仍然未明朗，是次下調僅能起一定鼓勵作用。他續稱，三四線城市會較積極響應新政策，因其房地產活動較重點城市少，回調幅度較大。

明報記者 葉翠