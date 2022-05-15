經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地糧食安全有無風險？

【明報專訊】今年以來，全球糧食價格持續飈升，不斷創下歷史新高，全球糧食危機加劇。面對複雜多變的國際形勢，內地糧食安全有無風險？能否確保14億人「飯碗」無虞？

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