澳門修訂《博彩法》 賭場拓非內地客可寬免稅率5%

新濠博亞金沙永利母企股價急升

受持續兩年的新冠疫情打擊，澳門賭場出現虧損，有大行預期大型博企面臨短期內耗盡現金流，受稅務寬免消息刺激，新濠博亞（美：MLCO）上周五急升14.99%，兩家澳門賭場母企金沙（美：LVS）和永利（美：WYNN）分別上升 15.06%和13.17%。

目前澳門賭場稅率為其博彩毛收入的35%，另外再徵收5%的稅率用於文教及社保等撥款。陳澤武表示，政府認為澳門賭場成功打入外地市場，可以符合澳門公眾利益，行政長官將可全部或部分豁免向賭場徵收文教、社保相關的5%稅率。他指出，澳門政府有留意到內地近期正在打擊跨境賭博，同時澳門賭場客源過於依賴來自內地遊客，認為計劃有助賭場打開海外旅遊市場，改善上述問題。

此外，新文本亦取消博彩企業在3年過渡期內，需要收購衛星賭場的規則，新規則改為現時衛星賭場可按現行方式營運3年，但在3年過渡期後按新《博彩法》經營，管理公司只能收取管理費。另外，新文本亦放寬，衛星賭場業務撤銷後，所有賭場連同全部設備及用具，以及未完成的博彩投資項目亦不再需要劃歸政府所有。