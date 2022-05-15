金管局再接逾31億 銀行體系結餘將降至3259億

陳家強：料加息不會造成嚴重衰退

財庫局前局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強昨日接受電台訪問時表示，2020年因為大量新股上市，大批資金流入將銀行體系總結餘提升至4000億元，資金充裕下，港息不會完全跟隨美息上升步伐，但供樓負擔可能因此增加。

陳家強又指出，過去兩年各國央行為應付新冠肺炎疫情，將利率降至非常低水平並大幅擴大資產負債表，現在需應付通脹，利率因而會快速地上升，他認為這是市場的正常功能，香港以往也曾經歷加息周期，因此毋須太過悲觀，相信不會造成嚴重衰退。

政府上周五將今年經濟增長預期下修至1%至2%，陳家強表示，是反映過去數月本港經濟活動因疫情減緩，以及全球經濟前景受通脹和加息所影響。雖然本港社交距離有所放寬，不過全球供應鏈出現問題，加上加息環境減弱金融市場投資和新股上市，認為本港經濟增長會持續受壓。不過他指出，香港有強勁的經濟基礎，最終可以度過下行周期。