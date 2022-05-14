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2022年5月14日星期六
陸振球 樓市解碼
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港府降全年GDP預測 最低僅升1% 本地回穩外圍仍不明朗 憂加息影響出口
王冬勝：希望港府先對國際通關
港匯續弱 金管局三度接錢
攜程：亞太旅業見復蘇 港4月住宿預訂增6%
內地4月新貸不及預期一半 人行︰疫情影響顯現
WSJ：李克強促習回調令經濟放緩措施
虛幣LUNA續暴跌 價值近歸零 發行商停區塊鏈 多交易所停充值提款
ViuTV去年錄盈利 李澤楷：提早兩年達成
恒指隨外圍高收 仍未收復兩萬點
傳非正式通知債權人 融創將還境內債首期本金
花旗確認港總經理林智剛辭任
維港投資星設辦事處 稱非關國安法等因素
世茂4月銷售逾60億人幣 按年挫76%
馬斯克暫停購Twitter 要求計算假帳戶是否少於5%
美消費信心見11年低位
100%關稅不能降 Tesla停銷印度
匯豐全線復常 18區指定分行為社區打氣
柏瓏II首批168伙 折實均呎1.79萬 與上月I期相若 1房折實625萬入場
映岸主打1房 料下月批預售
新地置地石湖圍申建14565伙
灣仔皇后大道東地招標 最高估值22億
陳韻雲女兒付1300萬辣稅購懿峯
天鑄車位670萬沽 貴絕九龍
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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港府降全年GDP預測 最低僅升1% 本地回穩外圍仍不明朗 憂加息影響出口
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