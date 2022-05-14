馬斯克暫停購Twitter 要求計算假帳戶是否少於5%

沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）日前透露正沽空Twitter，理由是Twitter上季業績較差，加上科技股整體偏軟，令馬斯克掌握了重新議價的資本，預期這宗交易有可能以較低的價格完成。Tesla股價早段漲5%。

馬斯克昨在Twitter發帖，公布暫緩交易，直至Twitter核實垃圾郵件或虛假帳戶的數據。他的推文還附上路透社5月2日一篇報道的連結，內容是Twitter提交的第一季用戶數據顯示2.29億可貨幣化每日活躍用戶（monetizable daily active users）中，垃圾郵件或虛假帳戶佔比估計不足5%，而馬斯克的推文表示，希望看到Twitter交代如何得出此數據，但同時強調仍致力履行交易。Twitter此前表示，它的估計是基於對用戶的抽樣調查，並承認虛假或垃圾郵件帳戶的實際數量，可能高於其估算。

科技股大跌 業界指想壓價

Twitter交易出現變數前，多家科技巨企的股價大幅下滑，例如馬斯克旗下的Tesla，股價在過去一個月截至本周四跌29%。在馬斯克宣布暫緩交易前夕，Twitter的股價跌至45.08美元，意味其市值較4月底達成的54.2美元交易價，低超過90億美元。Twitter股價的疲弱表現，反映投資者懷疑交易能否達成。若收購破局，馬斯克只須支付10億美元分手費，這代價不足以對馬斯克起阻嚇作用。

馬斯克曾表示，若成功收購Twitter，將要清除垃圾郵件帳戶及機器人，並對所有用戶實行認證。金融服務機構Hargreaves Lansdown的投資分析師斯特里特（Susannah Streeter）表示，外界會懷疑虛假帳戶是否延遲交易的真正原因，由於收購價高昂，這可能是他準備講價的策略。

Twitter兩高層離職 停招聘

彭博社此前引述知情人士稱，馬斯克為收購Twitter，正商討募集更多股權及優先股融資，從而避免以Tesla股票作為抵押，換取保證金貸款。馬斯克最初安排了價值125億美元的保證金貸款用於收購交易，其後他獲得約71億美元的新融資承諾後，保證金貸款減半至62.5億美元。馬斯克此後又收到10億美元的股權承諾，並準備以更多的股權及優先股融資，取代保證金貸款。

在交易暫緩前，Twitter內部開始出現人事變動。《華爾街日報》取得的Twitter內部備忘顯示，負責消費者和收入部門的兩名高層將會離職，Twitter亦將凍結招聘，並尋找節省成本的方法。

（綜合報道）

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