恒指隨外圍高收 仍未收復兩萬點

恒指連跌兩周 吉利本周累升10%

單計昨日，藍籌股63隻升，3隻下跌。其中阿里健康（0241）升10.75%，收報4.12元，屬升幅最大的藍籌；港鐵（0066）跌0.47%，收報42.8元，為跌幅最大的藍籌。

至於恒指本周累跌0.52%或103點，連跌兩周；本周表現最佳為吉利（0175），累升10%；表現最差的是京東（9618），累跌11.92%。

國指昨日收報6807點，升212點或3.22%；本周累跌0.04%或2點。恒生科技指數則收報4038點，升4.5%；本周累升0.07%或2點，當中表現最佳為快手（1024），周內累升12.81%，而表現最差的是萬國數據（9698），累跌12.71%，

北水本周共流入逾220億

北水南下昨日合計淨流入34.95億元，連續第5日流入，且本周4天合計已逾220億元；南水北上合計則淨流入20.79億元人民幣。