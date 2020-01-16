虛幣LUNA續暴跌 價值近歸零 發行商停區塊鏈 多交易所停充值提款

明報記者 蔡穎霖

據交易平台CoinMarketCap報價，截至晚上9時30分，LUNA報約0.00003美元。LUNA今年4月曾迫近100美元，但在過去僅約一周時間，LUNA由本月5日（上周四）的高位87.78美元開始急墜，至本周三（11日）Terra表示將UST與LUNA「脫鈎」後，LUNA跌勢加劇，連續3日跌幅超過九成。UST亦由0.6美元跌至0.14美元，跟美元嚴重脫鈎。目前暫停LUNA服務的幣安表示，待Terra網絡穩定進行時，幣安就會重新開放。

擬「舊鈔換新鈔」 收拾殘局

為收拾現時殘局，Terra Builder Alliance提出最新方案「LUNA Go Forward」，利用「舊鈔換新鈔」的概念，呼籲向持有者、質押者、開發者鑄造和分派新的LUNA，以免受危機影響。在重新發行的LUNA代幣當中，質押者和UST持有人分別可獲40%，受攻擊影響的LUNA持有者分配10%，餘下10%則分配給生態系統開發者。倘若持有者將UST兌換成LUNA，則會獲得新幣，舊幣不再以當前形式存在；UST也會由「演算法穩定幣」變成「抵押型穩定幣」。

幣圈今次爆出大型「幣災」，或加速監管部門「出手」整頓。據路透報道，國際證監會組織（IOSCO）主席、香港證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，全球各地的監管機構或於明年成立一個聯合機構，以更好地協調虛擬貨幣規則。

據報，歐達禮在金融機構論壇會上表示，虛幣的繁榮、新冠疫情及氣候變化是當局現時關注的三個主要領域，明言憂慮虛幣帶來的風險，認為存在機構投資者級別的問題。

歐達禮：明年或設全球監管虛幣機構

歐達禮又指出，網絡安全、運營彈性以及加密世界缺乏透明度，為監管機構落後的主要風險，認為有必要成立一個統一加密貨幣規則的機構，並透露已被納入為議程。