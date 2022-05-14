港匯續弱 金管局三度接錢

經濟顧問籲留意供樓開支上升風險

政府經濟顧問梁永勝表示，美國加息步伐較快和幅度較大，港元拆息上升速度會較上一輪更快。加息除了影響經濟增長，也會增加供樓開支，估計按揭利率上升1厘，每月供款金額則會上升13%至14%，呼籲市民留意相關風險。不過梁永勝認為，加息不會帶來系統性風險，因為本港貨品和服務經常帳錄得盈餘、政府財政和銀行體系穩健，也有充足儲備支持貨幣供應，有能力承受加息衝擊。

大和資本市場首席經濟師賴志文發表報告，預期至今年底美國聯邦基金利率會升至2.625厘，明年底升至4.375厘，他認為短期的港元拆息最終也會升至該水平。

大和2月時預期，銀行體系總結餘至2023年底會流走1000億元，大部分是在今年流走，賴志文指美國加快加息，上述估計已相對保守，現在金管局將更多和更密承接港元沽盤，投資者應為港元流動性持續收縮作準備，同時預備港元息口，例如按息等上升得更快。