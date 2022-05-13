經濟

香港地產

樂年花園3房已補價首破千萬大關

【明報專訊】二手持續好轉，交投相對淡靜的屋苑亦錄得破頂成交。市場消息稱，深水埗保安道房協居屋樂年花園，位於2座高層B室，實用815方呎，3房1套間隔，升降機不能直達，最新以1080萬元已補價易手、實呎13,252元，成交價創屋苑新高紀錄。

上述單位原業主2013年642萬元已補價購入單位，持貨約9年，帳面獲利438萬元或約68%。

樂年花園以用家主導，二手交投疏落，上述屬屋苑今年首宗成交。翻查資料，屋苑對上一個成交價紀錄於2018年錄得，2座中層A室，實用624方呎，以980萬元已補價易手、實呎15,705元，當時一度成為全港最貴資助房屋。上述最新成交除屬屋苑首宗破千萬成交外，更將屋苑冰封4年的成交價紀錄推高100萬元或約一成。

銀禧2房連平台戶反價5萬易手

東鐵線過海段通車在即，沿線屋苑交投轉旺，個別業主更反價沽貨。中原地產分區經理曾紀賢表示，火炭銀禧花園5月暫錄2宗二手成交，包括4座高層一伙連平台戶，實用332方呎，2房間隔，原業主早前開價640萬元放盤，其後反價5萬元，最後以645萬元易手、實呎19,428元。原業主於2017年以593萬元購入單位，持貨5年，現轉手賺52萬元或約8.8%。

嘉湖3房連天台移民盤748萬沽

各大指標屋苑交投暢旺，中原地產高級區域營業經理馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄得12宗買賣成交，包括樂湖居9座頂層3房套戶，實用633方呎、附連約512呎天台，原業主退休移民放盤，以748萬元易手、實呎11,817元。原業主早於1995年以215萬元買入單位，自住27年轉售，帳面獲利533萬元或2.5倍。

傲凱1房業主持貨4年蝕近兩成

不過，市區半新盤單位再錄零星二手蝕讓。

市場消息稱，深水埗海壇街傲凱中層D室，實用260方呎1房戶，新近以470萬元易手、實呎18,077元。原業主2018年534.98萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕64.98萬元或約12%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾85.7萬元或約16%。

上 / 下一篇新聞

金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限
金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限
多家銀行加定存息 工銀亞洲388天見2厘
多家銀行加定存息 工銀亞洲388天見2厘
北水淨流入 恒指仍跌444點
北水淨流入 恒指仍跌444點
人行：下一階段更突出「穩增長」
人行：下一階段更突出「穩增長」
受累原材料漲價 瑞聲科技首季少賺61%
受累原材料漲價 瑞聲科技首季少賺61%
滴滴：不退市無法完成整改
滴滴：不退市無法完成整改
融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運
融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運
高價購母企資產 寶龍商業惹質疑
高價購母企資產 寶龍商業惹質疑
4月中小企業務收益指數回升
4月中小企業務收益指數回升
銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期
銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期
美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter
美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter
維他奶盈警 上年度料轉虧蝕逾1.5億
維他奶盈警 上年度料轉虧蝕逾1.5億
領展11億購長三角3現代化倉庫
領展11億購長三角3現代化倉庫
環球虛幣再蒸發1.6萬億 UST引發信心危機 分析料短線仍受壓
環球虛幣再蒸發1.6萬億 UST引發信心危機 分析料短線仍受壓
德昌電機上年純利跌31% 擬保留現金
德昌電機上年純利跌31% 擬保留現金
印度再促凍結小米57億資產
印度再促凍結小米57億資產
中芯料今季收入微升1%
中芯料今季收入微升1%
Disney+訂戶按季增790萬 總數勝預期 電影內地發行遇阻 CEO：票房分帳比例低影響不大
Disney+訂戶按季增790萬 總數勝預期 電影內地發行遇阻 CEO：票房分帳比例低影響不大
美上月PPI升11% 仍高於預期
美上月PPI升11% 仍高於預期
科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億
科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億
張兆聰：港遲早加息 新地或借利淡盡出回升
張兆聰：港遲早加息 新地或借利淡盡出回升
葉創成：買中國政策銀行債ETF收息
葉創成：買中國政策銀行債ETF收息
植耀輝：低生育率 人類文明最大風險
植耀輝：低生育率 人類文明最大風險
技術取勝：康師傅宜盡快收復14元
技術取勝：康師傅宜盡快收復14元
盧駿匡：港股料第3季始見底回升
盧駿匡：港股料第3季始見底回升
劉思明：續受走資壓力困擾 港股疲不能興
劉思明：續受走資壓力困擾 港股疲不能興
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
譚新強：動態清零是否真的最佳抗疫方法？
譚新強：動態清零是否真的最佳抗疫方法？
湯文亮：外資現進香港有贏冇輸
湯文亮：外資現進香港有贏冇輸
星4年推10萬組屋遏樓價
星4年推10萬組屋遏樓價
3招移居獅城 技術水平分高低
3招移居獅城 技術水平分高低
會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙
會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙
大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書
大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書
上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低
上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低
連鎖品牌洽租美聯黃建業亞皆老街舖
連鎖品牌洽租美聯黃建業亞皆老街舖