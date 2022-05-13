大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書

胡致遠指出，Silicon Hill基座設有商場，佔地約2.3萬方呎，命名為Silicon Lane，將引入一田超市及多元化食肆，正洽談其他範疇的商戶，如便利店、診所及補習社等。

商場佔地2.3萬呎 引入一田超市

新地代理租務部副總經理許嘉雯稱，Silicon Hill未來入伙後，計劃提供周末穿梭巴士服務，由項目前往沙田HomeSquare及新城市廣場。

Silicon Hill分三期發展，共提供約1871伙。第1期由5座住宅組成，提供約576伙，標準分層戶型涵蓋開放式至3房套房連工作間；預計關鍵日期為2024年2月底，樓花期約21個月。項目第1期開售在即，帶動白石角新盤成交。億京旗下已屆現樓的海日灣II，本月累沽4伙，套現近5600萬元；最新以1123.4萬元售出10座地下C室，屬實用613方呎2房戶、連408方呎花園、實呎18,326元。

柏瓏II昨上樓書 最快日內開價

此外，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站1B期柏瓏II，昨日上樓書，最快日內開價。項目提供805伙，由5座住宅組成。單位實用面積351至977方呎，除了有柏瓏I提供的1至3房戶之外，今期首度提供4房大單位，實用974至977方呎。

瀚名6日收逾900票 超額14倍

另外，嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田喇沙利道瀚名，本周六（14日）首度以價單發售，盡推60伙1房戶；項目昨截票，市場消息稱，項目6日累收逾900票，超額認購14倍。開售不設大手客組別，每人最多可購2伙。