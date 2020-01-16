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會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙

【明報專訊】港府2020年5月起推出公私營合作「土地共享先導計劃」，昨日發展局公布，再接獲一宗申請，屬會德豐持有大埔林村社山路以南的用地，佔地約5.2公頃，總樓面涉約171.1萬方呎，擬建3100伙住宅單位。該計劃2年來共接獲4宗申請，當中2宗申請來自大埔林村一帶，若兩宗申請獲通過，將提供15,220伙住宅單位。

明報記者 甘潔瑩

上述兩宗連同去年南豐大埔黃魚灘申請，單是大埔區前後共3宗申請並共涉16,862伙。會德豐地產主席梁志堅表示，自政府公布土地共享先導計劃詳情後，集團便積極研究旗下新界土地，希望釋放新界土地的發展潛力，紓緩短中期房屋供應問題。繼早前聯同恒地（0012）提交了大埔林村的申請後，現以獨資形式遞交申請，先後釋出兩幅新界土地，藉此加快公私營房屋的供應。他期望，是次申請早日獲得發展局的支持，以便盡快展開所需的法定和行政程序令項目盡早落成。

梁志堅：冀釋放新界土地潛力

最新接獲一宗土地共享先導計劃申請為第4宗相關申請，地皮來自大埔區，位於大埔林村社山路以南的用地，佔地約5.2公頃，現為農業土地，地盤面積56.32萬方呎，當中包括12.22萬方呎政府土地，私人部分將以地積比率2.92倍作發展，擬建3幢住宅及綜合大樓，住宅樓面約50萬方呎，提供930個私宅。另設2幢非住宅築物作零售及會所用途，涉約3229方呎，預計2032年落成。

至於公營房屋/首置單位部分，計劃以7.94倍地積比率發展，擬建4幢34至38層高綜合樓宇，提供2170伙，住宅及非住用樓面分別約116.78萬及3.95萬方呎。另項目將設1幢4層高社區綜合大樓，提供100個安老院舍宿位及為體弱長者提供家居照顧服務站，預計2028年完成土地平整工程。整個項目總樓面約171.1萬方呎，預計人口約8680人。

值得留意，會德豐去年8月亦曾遞交土地共享先導計劃申請，位置為大埔社山路以北及林錦公路，即是次申請地盤東北方，該地盤面積208.19萬方呎，擬建28幢住宅，提供12,120伙，總樓面約694.6萬方呎，預計人口將達3.39萬人。若連同最新申請在內，兩申請若成功獲批，私宅及公營房屋/首置單位分別達4566及10,654伙，單位總數達15,220伙，預計入住人口達42,617人。

業界：非北都範圍須政府基建

目前該一帶尚在規劃，交通配套未完備。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，無疑林村一帶目前配備欠完善，亦非位於北部都會區內，但隨着開發土地，政府更能落實集體運輸或其他大型基建設施，有助促進區內發展。

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