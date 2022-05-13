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2022年5月13日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限
多家銀行加定存息 工銀亞洲388天見2厘
北水淨流入 恒指仍跌444點
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受累原材料漲價 瑞聲科技首季少賺61%
滴滴：不退市無法完成整改
融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運
高價購母企資產 寶龍商業惹質疑
4月中小企業務收益指數回升
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美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter
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領展11億購長三角3現代化倉庫
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美上月PPI升11% 仍高於預期
科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億
張兆聰：港遲早加息 新地或借利淡盡出回升
葉創成：買中國政策銀行債ETF收息
植耀輝：低生育率 人類文明最大風險
技術取勝：康師傅宜盡快收復14元
盧駿匡：港股料第3季始見底回升
劉思明：續受走資壓力困擾 港股疲不能興
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
譚新強：動態清零是否真的最佳抗疫方法？
湯文亮：外資現進香港有贏冇輸
星4年推10萬組屋遏樓價
3招移居獅城 技術水平分高低
會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙
大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書
樂年花園3房已補價首破千萬大關
上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低
連鎖品牌洽租美聯黃建業亞皆老街舖
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
【明報專訊】我估計，蓋茨是在4月20日左右開始沽空特斯拉（Tesla，美：TSLA），換言之，他的沽空價大約在1000美元。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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