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Disney+訂戶按季增790萬 總數勝預期 電影內地發行遇阻 CEO：票房分帳比例低影響不大

【明報專訊】串流媒體龍頭Netflix（美： NFLX）上季付費訂戶按季流失之際，迪士尼（美：DIS）旗下影視串流平台Disney+訂戶按季增長790萬，令Netflix的領先優勢逐漸收窄（見圖）。對於迪士尼部分電影在中國內地發行遇到阻滯，迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）在財報電話會議表示，就算在內地發行方面繼續遇到困難，「我們有信心，即使沒有中國市場，也不會妨礙我們取得成功」。迪士尼股價早段低見99.47美元，為52周低位。

包正博以《奇異博士2：失控多元宇宙》為例，指即使沒有在內地上映，其上畫不到一周已突破5億美元（約39億港元）票房。他又提到內地票房的分帳比例低於其他市場，反映內地市場對迪士尼影響不大。

稱內地市場「非常不穩定及非常複雜」

自2019年迪士尼在內地上映《復仇者聯盟4：終局之戰》以來，再沒有漫威電影在內地發行。《黑寡婦》、《尚氣與十環幫傳奇》及《永恒族》等也未有在內地上映。包正博指出，無論從商業角度還是政治立場，內地市場情况「非常不穩定及非常複雜」。他強調仍將繼續向內地提交影片以供發行。此前的《尼羅河謀殺案》及《奇幻魔法屋》已在內地上映。

在截至4月初的第二財季，Disney+訂戶按季增790萬，總數達1.377億戶，高於分析師預期的1.35億戶。反觀在俄烏危機中撤出俄羅斯市場的Netflix，上季付費訂戶按季減少20萬，預計當季仍將流失200萬訂戶。

迪士尼預期，Disney+下半年的訂戶增長勝過上半年，但下半年的增幅可能沒有此前預期大。迪士尼計劃今年稍後引入月費較低的廣告版Disney+服務，以吸引更多訂戶。包正博重申，Disney+有望在2024財年實現2.3億至2.6億訂戶的目標，並在該財年實現盈利。

迪士尼樂園等上季收入增逾倍

此外，由於美國本土的迪士尼樂園和度假村上季在沒有太大的防疫限制下經營，加上巴黎迪士尼樂園也恢復全季營業，抵消了香港和上海園區因疫情關閉的影響。迪士尼樂園、體驗與產品部門上季收入按年增長逾1倍至67億美元。

香港迪士尼樂園度假區上季僅開放3天，2021財年同期為33天。上海迪士尼度假區上季開放78天，2021財年同期全季開放。香港迪士尼已在4月21日重開，但上海迪士尼仍然關閉。迪士尼警告，新冠疫情令亞洲部分園區關閉，可能對迪士尼樂園部門當季的營業利潤造成影響。

迪士尼上季整體收入按年增23%至192億美元，經調整每股盈利1.08美元，遜於分析師預期的1.19美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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