經濟

環球虛幣再蒸發1.6萬億 UST引發信心危機 分析料短線仍受壓

【明報專訊】「演算法穩定幣（Algorithmic Stablecoin）」TerraUSD（UST）崩潰，引發幣圈信心危機，加上美國大幅加息令市場資金收緊，引發小型「幣災」。以比特幣（BTC）、以太幣（ETH）為首大量加密貨幣大跌，主流穩定幣泰達幣（USDT）昨日一度跌逾半成，全球虛幣單日蒸發逾2000億美元（約1.56萬億港元）市值。有分析指，美國加息及高通脹等因素亦對投資者構成影響，估計短期內比特幣等虛幣仍會受壓。

LUNA價7日內幾近「歸零」

由於與其掛鈎的虛擬貨幣LUNA暴瀉，UST連日急挫，打破市場對穩定幣的信心，UST昨日雖回升至0.7美元水平，但LUNA跌勢未止，截至昨晚8時30分，報0.02美元，單日再跌逾97%，7日內由85美元水平急瀉至接近「歸零」。

泰達幣、USD Coin等市值較大的穩定幣昨日亦受累下跌。虛幣「龍頭」比特幣昨日一舉跌穿30,000美元，最多曾跌逾一成至26,350美元，見逾一年新低，以太幣最多更曾跌逾兩成，其他熱炒虛幣如Solana、狗狗幣等都大跌逾兩成（見表）。據CoinMarketCap統計，截至昨晚8時30分，全球虛幣市場在24小時內市值下跌近14.5%，相當於蒸發約2000億美元市值。

專家：現市况令人焦慮

Oanda Americas高級分析師Edward Moya形容目前市况是「非常令人焦慮的時刻（a very nervous time）」，指UST崩潰，加上不少去年加入虛幣市場的機構投資者已陷虧損，令其他投資者更不願入場。他指出，目前美國高通脹及大幅加息預期等因素正影響投資者信心，相信比特幣短期依然嚴重受壓。

此外，虛幣交易所Coinbase（美：COIN）前晚公布首季業績遜預期，加上公司首次披露，由於客戶存放在託管機構的加密貨幣資產，會被視為破產實體的所有物，因此一旦破產，受影響客戶或喪失存取資格，安排與傳統投資工具完全不同。

Coinbase首披露 倘破產客戶恐失存取資格

Coinbase前晚股價急瀉超過兩成，昨晚早段微跌1%。Coinbase執行長Brian Armstrong透過Twitter表示，公司無破產疑慮，用戶資產安全，指今次是應美國證券交易委員會（SEC）要求作出披露。

明報記者 鄧偉忠

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