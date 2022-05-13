領展11億購長三角3現代化倉庫

領展股價昨日微升不足0.1%。今次收購代價以議定物業價值11.06億元為基準，較該組合於估值日約11.28億元的物業估值折讓2%。交易須待賣方東百集團（滬：600693）於本月召開股東大會審議通過才落實。領展表示，將以內部資金及債務融資安排支付是次收購，預期整個交易將於今年7月完成。完成後，東百集團將繼續提供營運管理服務。

3個現代倉庫分別位於嘉興市及蘇州常熟市，總建築面積19.21萬平方米，可出租總面積18.86萬平方米。其中嘉興和常熟南的物流資產已投入營運，全部租予物流商、電子商貿及製造業公司；常熟北資產於最後建設階段，預計本月落成，領展稱目前預租進度良好。

王國龍：捕捉新興產業勢頭

領展近年進軍中國物流資產市場，去年10月集團以7.54億元收購東莞及佛山兩個現代物流物業的75%權益。行政總裁王國龍表示，收購長三角項目有助公司在內地主要物流樞紐拓展版圖，連同今次收購物流資產，有信心能抓緊新興產業的強勁增長勢頭。