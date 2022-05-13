經濟

銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期

【明報專訊】受疫情及旅遊限制影響，銀河娛樂（0027）公布，今年首季淨收益按年下跌20%至41億元，經調整EBITDA（除息稅折舊攤銷前盈利）為5.75億元，按年少賺33%。若撇除幸運因素和支出回撥影響，上季正常化後之經調整EBITDA達5.72億元，按年下跌24%（見表）。

由「疊碼仔」經營的貴賓廳基本消失，銀娛上季貴賓博彩收益按年大跌68.8%至5.66億元；中場博彩收益總額約26.52億元，按年跌6.9%。以業務劃分，淨博彩收益按年跌24.8%至29.02億元，非博彩淨收益則約6.23億元，反增4.2%。集團旗艦項目澳門銀河上季EBITDA尚算保持穩定，期內跌5.2%至7.24億元，惟星際及百老匯則錄得虧損。截至3月底，集團手頭淨現金達245億元。

瑞銀指出，銀娛首季表現超過預期，主要因為中場博彩收益好過預期。摩根大通認為，銀娛首季表現好過同業，惟本季或難免與同業一樣陷入虧損，但是其良好的執行能力及穩固財務狀况，可享有溢價。

非博彩淨收益反增4.2%

因應集團第一季收益受疫情影響，副主席呂耀東表示，隨着通關前檢疫要求放寬，五一檔期生意已有好轉，但卻「不及想像中好」；展望下半年疫情轉穩定，加上認為內地仍有需求，有望增加通關機會。

目前澳門政府仍未就競投賭牌公布時間表，呂耀東期望可在年底完成競投賭牌，令業界無縫接續明年工作。貴賓博彩相關法規多年不變下，他明白及支持當局檢討。主席呂志和則稱，疫情影響業界生意，將來是否計劃去增持美國永利、到日本發展、留意泰國開賭等，均須時去考慮。

相關字詞﹕呂耀東 呂志和 百老匯 星際 澳門銀河 銀河娛樂

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