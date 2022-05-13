經濟

受累原材料漲價 瑞聲科技首季少賺61%

【明報專訊】受原材料成本漲價及集團調整產品價格影響，瑞聲科技（2018）首季少賺61%至2.05億元（人民幣，下同），毛利率更跌破20%，僅錄得19.5%，按年大跌11.6百分點，淨利率亦跌至4.2%。瑞聲透露，已鎖定數個車載聲學產品項目，並將在今年底開始量產，較原定計劃提早。集團投資者關係高級經理趙輝認為，現時是一個合適的時機，可將已擁有的技術由智能電話平移至車載行業，又指集團無論在客戶抑或是產品方面都有足夠覆蓋。

調整主要產品價格

瑞聲昨日績後一度急挫逾6%，收報16.08元，跌3.8%。季內，集團收入按年升14%至近49億元，毛利按年跌逾28%至9.57億元。收入上升而毛利率急跌，瑞聲投資者關係總監黃美娟解釋，集團調整了主要產品價格以提升市場份額，同時受產品組合變化、原材料及人工成本上升影響。收入按業務劃分，光學業務按年升逾36%至9.24億元，按季更大增80%，主要是因為模組出貨量增長強勁，按季增逾1.3倍至4200萬；電磁傳動及精密結構件業務及聲學業務亦分別錄得按年22.2%及6.4%的增幅，分別為15億元及9.2億元；微機電系統器件業務則下跌16.1%至2.38億元。毛利率方面則全線下挫，當中光學業務按年大跌24個百分點至3.5%，聲學業務亦按年跌10.8個百分點至26.6%，主要受海外客戶產品單價的壓力。

黃美娟指出，由於4月起上海爆疫，阻礙了工廠生產進度，預計會為次季整體業績帶來一定壓力，不過相信全年會有正常增長，繼續保持謹慎態度。

上海爆疫阻礙工廠生產進度

黃美娟提到，精密結構件業務首季增長強勁，集團今年會繼續推動自身業務多元化，並會整合東陽業務及客戶資源。此外，目前模組佔光學業務75%，而模組的毛利偏低，預計該業務首季毛利率屬於全年低位，隨着生產效率提升，毛利率會逐步回升。

相關字詞﹕原材料成本 毛利率 瑞聲科技 車載聲學

上 / 下一篇新聞

金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限
金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限
多家銀行加定存息 工銀亞洲388天見2厘
多家銀行加定存息 工銀亞洲388天見2厘
北水淨流入 恒指仍跌444點
北水淨流入 恒指仍跌444點
人行：下一階段更突出「穩增長」
人行：下一階段更突出「穩增長」
滴滴：不退市無法完成整改
滴滴：不退市無法完成整改
融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運
融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運
高價購母企資產 寶龍商業惹質疑
高價購母企資產 寶龍商業惹質疑
4月中小企業務收益指數回升
4月中小企業務收益指數回升
銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期
銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期
美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter
美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter
維他奶盈警 上年度料轉虧蝕逾1.5億
維他奶盈警 上年度料轉虧蝕逾1.5億
領展11億購長三角3現代化倉庫
領展11億購長三角3現代化倉庫
環球虛幣再蒸發1.6萬億 UST引發信心危機 分析料短線仍受壓
環球虛幣再蒸發1.6萬億 UST引發信心危機 分析料短線仍受壓
德昌電機上年純利跌31% 擬保留現金
德昌電機上年純利跌31% 擬保留現金
印度再促凍結小米57億資產
印度再促凍結小米57億資產
中芯料今季收入微升1%
中芯料今季收入微升1%
Disney+訂戶按季增790萬 總數勝預期 電影內地發行遇阻 CEO：票房分帳比例低影響不大
Disney+訂戶按季增790萬 總數勝預期 電影內地發行遇阻 CEO：票房分帳比例低影響不大
美上月PPI升11% 仍高於預期
美上月PPI升11% 仍高於預期
科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億
科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億
張兆聰：港遲早加息 新地或借利淡盡出回升
張兆聰：港遲早加息 新地或借利淡盡出回升
葉創成：買中國政策銀行債ETF收息
葉創成：買中國政策銀行債ETF收息
植耀輝：低生育率 人類文明最大風險
植耀輝：低生育率 人類文明最大風險
技術取勝：康師傅宜盡快收復14元
技術取勝：康師傅宜盡快收復14元
盧駿匡：港股料第3季始見底回升
盧駿匡：港股料第3季始見底回升
劉思明：續受走資壓力困擾 港股疲不能興
劉思明：續受走資壓力困擾 港股疲不能興
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
譚新強：動態清零是否真的最佳抗疫方法？
譚新強：動態清零是否真的最佳抗疫方法？
湯文亮：外資現進香港有贏冇輸
湯文亮：外資現進香港有贏冇輸
星4年推10萬組屋遏樓價
星4年推10萬組屋遏樓價
3招移居獅城 技術水平分高低
3招移居獅城 技術水平分高低
會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙
會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙
大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書
大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書
樂年花園3房已補價首破千萬大關
樂年花園3房已補價首破千萬大關
上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低
上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低
連鎖品牌洽租美聯黃建業亞皆老街舖
連鎖品牌洽租美聯黃建業亞皆老街舖