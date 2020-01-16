經濟

北水淨流入 恒指仍跌444點

【明報專訊】資金持續流出港元，不過北水近期連日買入港股，據聯交所數據，昨日滬深港股通錄得66.54億元淨買入，是連續3日超過60億元。當中主要買入昨天遇沽壓的科技股，例如美團（3690）、騰訊（0700）、小米（1810）及快手（1024）。

港匯跌至弱方的消息拖累大市進一步向下，恒指昨日低開近270點，午後跌幅擴大，收市報19,380點，跌444點或2.24%，無力收復兩萬點關口；國指跌2.58%，報6594點；科指跌3.84%，報3864點。全日主板成交1156億元。

科技股沽壓大 科指挫3.8％

傳推遲分拆科技業務到港上市計劃的京東（9618）昨日跌7.8%，是表現最差的藍籌股。舜宇（2382）及阿里巴巴（9988）齊挫逾6%，小米跌5.8%，美團跌2.7%，騰訊跌逾1%。金融股亦有沽壓，匯控（0005）跌3.4%，平保（2318）跌逾2%。

惠譽表示，中國汽車企業的盈利在第二季將面臨短期壓力，主要受疫情封鎖措施、原材料價格上升及需求放緩三大因素影響。該行預計，上海可能要到5月底才有限度重開，在此之前產能很難大幅回升。而即使生產恢復，在失業率的壓力下，居民消費需求料會減弱，對車企銷售構成負面影響。車股昨日普遍跌，比亞迪（1211）跌3.2%，東風（0489）及吉利（0175）跌逾1%，蔚來（9866）及小鵬（9868）均跌逾9%，理想汽車（2015）跌7.2%。

相關字詞﹕車股 科技股 北水 港股

上 / 下一篇新聞

金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限
金管局3年首出手 接57億港元沽盤 王良享料今年接逾1500億 H按年底達鎖息上限
多家銀行加定存息 工銀亞洲388天見2厘
多家銀行加定存息 工銀亞洲388天見2厘
人行：下一階段更突出「穩增長」
人行：下一階段更突出「穩增長」
受累原材料漲價 瑞聲科技首季少賺61%
受累原材料漲價 瑞聲科技首季少賺61%
滴滴：不退市無法完成整改
滴滴：不退市無法完成整改
融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運
融創：所有境外債券或無法如期償還 擬優先還境內債 維持內地業務營運
高價購母企資產 寶龍商業惹質疑
高價購母企資產 寶龍商業惹質疑
4月中小企業務收益指數回升
4月中小企業務收益指數回升
銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期
銀娛上季少賺33% 呂耀東認五一生意不似預期
美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter
美證交傳查馬斯克延遲披露買Twitter
維他奶盈警 上年度料轉虧蝕逾1.5億
維他奶盈警 上年度料轉虧蝕逾1.5億
領展11億購長三角3現代化倉庫
領展11億購長三角3現代化倉庫
環球虛幣再蒸發1.6萬億 UST引發信心危機 分析料短線仍受壓
環球虛幣再蒸發1.6萬億 UST引發信心危機 分析料短線仍受壓
德昌電機上年純利跌31% 擬保留現金
德昌電機上年純利跌31% 擬保留現金
印度再促凍結小米57億資產
印度再促凍結小米57億資產
中芯料今季收入微升1%
中芯料今季收入微升1%
Disney+訂戶按季增790萬 總數勝預期 電影內地發行遇阻 CEO：票房分帳比例低影響不大
Disney+訂戶按季增790萬 總數勝預期 電影內地發行遇阻 CEO：票房分帳比例低影響不大
美上月PPI升11% 仍高於預期
美上月PPI升11% 仍高於預期
科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億
科技股價值大跌 願景基金上財年蝕1603億
張兆聰：港遲早加息 新地或借利淡盡出回升
張兆聰：港遲早加息 新地或借利淡盡出回升
葉創成：買中國政策銀行債ETF收息
葉創成：買中國政策銀行債ETF收息
植耀輝：低生育率 人類文明最大風險
植耀輝：低生育率 人類文明最大風險
技術取勝：康師傅宜盡快收復14元
技術取勝：康師傅宜盡快收復14元
盧駿匡：港股料第3季始見底回升
盧駿匡：港股料第3季始見底回升
劉思明：續受走資壓力困擾 港股疲不能興
劉思明：續受走資壓力困擾 港股疲不能興
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
周顯：蓋茨出手 穩贏交易
譚新強：動態清零是否真的最佳抗疫方法？
譚新強：動態清零是否真的最佳抗疫方法？
湯文亮：外資現進香港有贏冇輸
湯文亮：外資現進香港有贏冇輸
星4年推10萬組屋遏樓價
星4年推10萬組屋遏樓價
3招移居獅城 技術水平分高低
3招移居獅城 技術水平分高低
會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙
會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙
大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書
大埔優景里Silicon Hill最快下周上樓書
樂年花園3房已補價首破千萬大關
樂年花園3房已補價首破千萬大關
上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低
上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低
連鎖品牌洽租美聯黃建業亞皆老街舖
連鎖品牌洽租美聯黃建業亞皆老街舖