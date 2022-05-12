經濟
葉創成 名人樓市論壇

香港地產

地產基建相互促進 屬今年穩增長基石

【明報專訊】早前召開的中央財經委員會第十一次會議明確要構建現代化基礎設施體系，被問及內地穩增長政策的中流砥柱會否已從房地產變成大基建時，由子沛認為，沒有必要把基建跟地產對立起來，指基建和地產更多是相互協助、相互統一、相互促進的關係，他舉例說：「大型基建需要財政發力，特別是地方財政去投資的，地方財政從哪裏來？大家應該都比較清楚，土地出讓金在其中佔很大一部分比重，若房地產行業有大幅下行，房企大規模破產，沒有資金去拿地，地方財政相應也會受損，基建也會缺乏必要的資金。」

「從另一個角度來講，基建繁榮配套設施就會建得更好，相應來說對這些地區的地產行業也是有非常大的帶頭作用。我們平常去看房、買房，選房子會非常注重其周邊相應的交通、醫療、教育等等基建方面的配套，因此我認為基建跟地產更多是相互協助、相互統一、相互促進的關係。」

房地產上下游協同效應強 屬國民經濟支柱

由子沛表示，中央今年初再次提出「房地產是國民經濟的支柱產業」，因為房地產行業在國民經濟當中到目前為止仍扮演着不可替代的角色，對於其他很多行業也有帶動作用：「房地產除了對地方財政收入的貢獻之外，也可以帶動基建投資、以及下游的建築建材、輕工、家具等一系列行業。」

雖然近年內地基建略高於房地產投資額，但由子沛指出，如果考慮到對上下游協同帶動的效應，房地產行業仍是國民經濟支柱，屬今年穩增長的基石，並非基建所能替代：「舉個例子，對於鋼根混凝土這些原材料的需求，基建可以部分替代房地產，但對於玻璃、塗料、家裝建材、衛浴、瓷磚、書桌等等輕工家具乃至家電的消費還是要靠房地產來拉動，基建是無法做到較好的替代。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 名人樓市論壇]

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