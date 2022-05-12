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經濟
2022年5月12日星期四
技術取勝
投資策略
瓏碧折實均呎2.45萬 九龍城新高 213呎開放式戶近500萬入場
露輝路「林海山城」分層2房千呎起
WEAVE LIVING伙美資基金 9億向華大購西環酒店
余若薇次女2938萬沽樂陶苑 陳方安生堂弟接貨
銀行逾7萬租康城3伙供海外員工居住
國泰：6月起恢復或增開多國航班 憂長期停運或失升降時段 冀每月「燒錢」降至5億
半島酒店首季出租率僅9%
大摩︰MSCI中國指數已近熊市尾聲
匯豐：市場不明朗 可投資防守行業
內地4月通脹升溫 今年首重返2%水平
廉署起訴商人前私人助理 涉串謀洗黑錢
科法斯調查：內地企業遭「拖數」問題惡化
穩定幣續挫 單日蒸發1716億 Terra傳壯士斷臂 沽LUNA保UST
永利上季虧損擴大 開支限每季7800萬
淡馬錫入稟追討富力7900萬
富邦：首季中小企貸款額按季增逾6%
Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲股東通過
中交建擬資產重組 再實現分拆上市
美上月通脹放緩至8.3% 分析：未有降溫迹象 美債孳息抽高
Google擬向歐盟逾300出版商付新聞費
豐田汽車料今財年純利倒退兩成
張兆聰：油價企穩100美元之上 中海油逢低吸
技術取勝：同程旅行橫行格局待變
登輝網上考察團 記者遇問題
摩通「不可投資」報告 認誤發疑洗底
劉思明：電動車受捧 汽車部件可吼
周顯：「全體港人投資公司」太大膽
湯文亮：財務公司簽的也是租借法案
政策底顯現 華西證券看好國企內房
地產基建相互促進 屬今年穩增長基石
九龍城瓏碧主打一房 41校網作招徠
區內多名校 料家長趨之若鶩
技術取勝：同程旅行橫行格局待變
【明報專訊】五礦資源宜升穿3.2元企穩（圖）
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瓏碧折實均呎2.45萬 九龍城新高 213呎開放式戶近500萬入場
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