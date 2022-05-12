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豐田汽車料今財年純利倒退兩成

【明報專訊】日本汽車生產商豐田（Toyota）（日：7203）公布，去年度第四季（即今年1至3月）經營溢利按年跌33%，並警告受原材料成本「史無前例」上升，預計截至明年3月底止今財政年度純利將較上一年度倒退兩成。豐田股價昨一度下挫逾半成，收市後交易時段亦跌逾4%，為兩個月來最大單日跌幅。

遠低市場預測 股價曾挫半成

豐田今年1至3月份，經營溢利4638億日圓，低於市場預測的5211億日圓。日圓近期貶值至20年低位，有利於日本汽車出口，惟中國新冠疫情加劇而實施的限制措施，刺激原材料成本飈升及全球供應鏈中斷，集團預測今個財政年度營業溢利約2.4萬億日圓，較上一年度同期的3萬億日圓，按年減少20%，亦遠低於市場預測的3.4萬億日圓。

料今財年原材料成本將倍增

財務總監Kenta Kon表示，集團需要考慮如何應對原材料價格上升的問題，與零部件製造商及供應商共同合作；將致力減少使用原材料數量，並使用較廉宜的原材料作替代。集團預期，今財年原材料成本將倍增至1.45萬億日圓；預計集團今年度全球銷售885萬輛汽車，按年增長7.5%。

豐田因內地疫情封城影響，5月需要關閉當地8間廠房、共14條生產線，最多停產6天，故早前將5月產量削減5萬輛，至約70萬輛的目標。評級機構惠譽表示，豐田今年度「將是充滿挑戰的一年」，隨着今年出現供應鏈問題、晶片短缺、中國封城及成本上漲等有許多因素交互作用，產生負面趨勢。

（綜合報道）

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