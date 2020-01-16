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Google擬向歐盟逾300出版商付新聞費

【明報專訊】路透引述Alphabet（美：GOOG）旗下谷歌（Google）的消息報道，Google已簽署協議，向德國、法國和其他4個歐盟國家逾300家出版商支付新聞費用，並將推出一款工具，讓其他出版商也更容易註冊登記。

2/3為德國媒體

據媒體報道，Google新聞和出版合作伙伴關係總監Sulina Connal在即將發表的博文中表示，到目前為止，公司已達成協議，涵蓋包括德國、匈牙利、法國、奧地利、荷蘭和愛爾蘭等超過300家國家、地方和專業性新聞出版物，並正進行更多討論，惟沒有透露需要向出版商支付多少報酬。上述新聞出版商中，有三分之二來自德國媒體，包括《明鏡周刊》、《時代周報》及《法蘭克福匯報》等。

該博文內透露，Google將推出新工具，有關服務將於德國和匈牙利展開，並在未來幾個月內推廣至其他歐盟國家。該工具為出版商提供一個擴展的新聞預覽協議，允許Google顯示一些片段和縮略圖以收取費用。

歐盟於2019年通過新版權法，要求Google在內的網上平台、在使用音樂家、表演者、作家、新聞出版商和記者的作品時，須向他們支付使用費。新聞出版商過去一直要求政府確保網上平台為其內容支付公平的報酬。澳洲政府去年要求網上平台付支付新聞「版權費」，而加拿大上月亦推出類似法例。

（綜合報道）

[國際金融]

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