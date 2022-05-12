富邦：首季中小企貸款額按季增逾6%

此外，黃志浩表示，首季貸款客戶也有來自建築、綠色貸款等，補充了貿易貸款需求因封關而減少的不利因素。首季在該行貸款的客戶按季有雙位數的上升，主要來自客戶介紹上游和下游廠商使用其服務，他們維持今年的中小企貸款增長，為全行貸款增長貢獻3個百分點的目標。

首季富邦八成和九成擔保貸款額，按季增長三成至四成，他期望全年可以有一至兩倍的增長。

不過，今年利率呈上升趨勢，這部分有影響客戶借貸的意欲，在借貸時考慮利率上升一厘、兩厘，對經營成本的影響。

第4季推遙距開戶App 最快24小時開戶

受疫情影響，黃志浩表示，今年首季新客戶增長有所放緩，或與在今年內中小企客戶數目倍增至2萬的目標或有落差，該行計劃在今年第四季推出遙距開戶手機應用程式，將開戶時間由一周縮至最快24小時完成，期望幫助帶動客戶增長。富邦在去年10月在荃灣開設中小企中心，今年初在觀塘新設一間，計劃在今年下半年在九龍區多增一間，明年再開設兩間，他期望主動接近中小企來帶動客戶增長。