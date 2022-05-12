經濟

淡馬錫入稟追討富力7900萬

【明報專訊】新加坡主權基金淡馬錫旗下投資公司Seatown昨日入稟法院，指內房股富力地產（2777）多次延期未能付清款項贖回債券，因此向旗下子公司富力香港追討1008.9萬美元（約7900萬港元）。

兩度延遲還款

根據入稟狀，富力此前經子公司兆晞有限公司（Trillion Glory Limited）發行一筆2022年到期、本金額5.5億美元及年息9.5厘的債券，Seatown當時為認購的投資者之一。直至去年10月，富力因接連遭到評級機構下調評級，觸發債券的強制贖回條款，富力須於10月27日回購債券。

其後富力獲得包括Seatown在內的債權人同意豁免強制贖回，將回購日延遲至同年11月5日（第二個贖回日），但富力仍無法如期贖回債券。富力為爭取再度獲得豁免，向Seatown提出分期購回部分本金總額合共5000萬美元債券，最終獲得Seatown再次同意豁免。雙方於11月5日簽訂協議，富力於去年11月19日向Seatown贖回本金額2500萬美元債券，並須在今年1月至5月期間，每月28日贖回本金總額500萬美元債券。

僅回購兩月 歸咎總部未提供資金

不過，富力在完成1及2月回購後，未有繼續履行承諾，並向Seatown解釋是由於廣州總部未有提供資金，需時向總部跟進。其後雙方多次討論後終無法達成協議，因此Seatown入稟就2022年3月及4月的票據購回本金及利息，向富力香港追討合計1008.9萬美元，以及一切相關開支。

上 / 下一篇新聞

瓏碧折實均呎2.45萬 九龍城新高 213呎開放式戶近500萬入場
瓏碧折實均呎2.45萬 九龍城新高 213呎開放式戶近500萬入場
露輝路「林海山城」分層2房千呎起
露輝路「林海山城」分層2房千呎起
WEAVE LIVING伙美資基金 9億向華大購西環酒店
WEAVE LIVING伙美資基金 9億向華大購西環酒店
余若薇次女2938萬沽樂陶苑 陳方安生堂弟接貨
余若薇次女2938萬沽樂陶苑 陳方安生堂弟接貨
銀行逾7萬租康城3伙供海外員工居住
銀行逾7萬租康城3伙供海外員工居住
國泰：6月起恢復或增開多國航班 憂長期停運或失升降時段 冀每月「燒錢」降至5億
國泰：6月起恢復或增開多國航班 憂長期停運或失升降時段 冀每月「燒錢」降至5億
半島酒店首季出租率僅9%
半島酒店首季出租率僅9%
大摩︰MSCI中國指數已近熊市尾聲
大摩︰MSCI中國指數已近熊市尾聲
匯豐：市場不明朗 可投資防守行業
匯豐：市場不明朗 可投資防守行業
內地4月通脹升溫 今年首重返2%水平
內地4月通脹升溫 今年首重返2%水平
廉署起訴商人前私人助理 涉串謀洗黑錢
廉署起訴商人前私人助理 涉串謀洗黑錢
科法斯調查：內地企業遭「拖數」問題惡化
科法斯調查：內地企業遭「拖數」問題惡化
穩定幣續挫 單日蒸發1716億 Terra傳壯士斷臂 沽LUNA保UST
穩定幣續挫 單日蒸發1716億 Terra傳壯士斷臂 沽LUNA保UST
永利上季虧損擴大 開支限每季7800萬
永利上季虧損擴大 開支限每季7800萬
富邦：首季中小企貸款額按季增逾6%
富邦：首季中小企貸款額按季增逾6%
Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲股東通過
Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲股東通過
中交建擬資產重組 再實現分拆上市
中交建擬資產重組 再實現分拆上市
美上月通脹放緩至8.3% 分析：未有降溫迹象 美債孳息抽高
美上月通脹放緩至8.3% 分析：未有降溫迹象 美債孳息抽高
Google擬向歐盟逾300出版商付新聞費
Google擬向歐盟逾300出版商付新聞費
豐田汽車料今財年純利倒退兩成
豐田汽車料今財年純利倒退兩成
張兆聰：油價企穩100美元之上 中海油逢低吸
張兆聰：油價企穩100美元之上 中海油逢低吸
技術取勝：同程旅行橫行格局待變
技術取勝：同程旅行橫行格局待變
登輝網上考察團 記者遇問題
登輝網上考察團 記者遇問題
摩通「不可投資」報告 認誤發疑洗底
摩通「不可投資」報告 認誤發疑洗底
劉思明：電動車受捧 汽車部件可吼
劉思明：電動車受捧 汽車部件可吼
周顯：「全體港人投資公司」太大膽
周顯：「全體港人投資公司」太大膽
湯文亮：財務公司簽的也是租借法案
湯文亮：財務公司簽的也是租借法案
政策底顯現 華西證券看好國企內房
政策底顯現 華西證券看好國企內房
地產基建相互促進 屬今年穩增長基石
地產基建相互促進 屬今年穩增長基石
九龍城瓏碧主打一房 41校網作招徠
九龍城瓏碧主打一房 41校網作招徠
區內多名校 料家長趨之若鶩
區內多名校 料家長趨之若鶩