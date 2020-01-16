經濟

穩定幣續挫 單日蒸發1716億 Terra傳壯士斷臂 沽LUNA保UST

【明報專訊】比特幣連日急瀉引發連鎖反應，穩定幣（stablecoin）原來亦不穩定。由區塊鏈公司Terra發行的穩定幣TerraUSD（UST），繼前日一度急瀉至0.7美元後短暫回穩，至昨日早上7時再跌至0.7美元。Terra創辦人Do Kwon曾呼籲支持者「stay strong（堅強）」，惟市場未見受落，UST昨天一度跌至0.23美元。UST今次大跌，主因實際只由同屬虛幣的LUNA支撐，Terra昨日更傳出正尋求出售LUNA，以挽救UST。

明報記者 蔡穎霖

據交易平台Coindesk報價，UST由24小時高位0.93美元，直插至0.23美元後喘定；截至昨晚10時30分，UST報0.49美元。至於其掛鈎的代幣LUNA跌幅更驚人，由24小時高位33.01美元，最多跌至0.7美元幾近「清零」，不過其後跌勢收窄；截至昨晚10時30分，LUNA報約4.62美元。UST及LUNA單日蒸發合共逾220億美元（約1716億港元）市值。

UST擬調整變「抵押型穩定幣」

面對UST與美元大幅脫鈎，Terra創辦人Do Kwon昨天傍晚於Twitter上宣布「托市」方案，除了將基礎資金池由5000萬美元「加碼」至1億美元，以刺激鑄幣能力由2.93億美元提升至12億美元外，更計劃將UST的機制由現時「演算法穩定幣」調整成為「抵押型穩定幣」。他更向投資者表示：「我們將一同走出困境。」

穩定幣是比特幣等加密貨幣以外的主流數字資產，當中以泰達幣（USDT）和USD Coin（USDC）最為普及。一般而言，穩定幣會跟美元或其他實體資產掛鈎，價格會較一般虛幣穩定；不過，UST屬於「演算法穩定幣」，跟同系代幣LUNA互相以1：1掛鈎，再透過母公司LFG（Luna Foundation Guard）及市場透過美元買賣LUNA的形式維持價格，因此一旦LUNA崩盤，UST亦受拖累。

受比特幣連日大跌拖累

有市場分析指出，今次UST急瀉或由於Do Kwon大手買入約35億美元的比特幣，惟其後比特幣連日大跌，從而拖累UST和LUNA的走勢。

另區塊鏈媒體《The Block》引述知情人士指出，Terra母企LFG正跟頂級風投、證券商等機構交涉，以籌集10億美元資金「救市」。據報，有機構提出以折讓50%收購LUNA，代幣將鎖倉兩年，並在到期後依線性解鎖。

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