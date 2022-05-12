半島酒店首季出租率僅9%

預期下半年本地市場審慎樂觀

大酒店昨日股價微升近0.3%，收報7.71元。

集團指出，首季度本港實施嚴格的社交距離措施，重挫本地市場首季業績，另本港高端零售市場的表現令旗下的商用物業租金持續受壓。集團冀本港能進一步放寬社交距離措施，並對今年下半年的本地市場表現仍維持審慎樂觀。

大酒店表示，旗下香港半島酒店首季平均可出租客房收入為380元，較去年同期791元，按年減少52%；至於首季平均房租為4127元，按年大幅上升56.2%。

其他亞洲地區市場方面，今年首季出租率分別為23%，按年增加3個百分點；季內平均可出租客房收入按年升14.6%至580元，平均房租則按年接近持平，錄得2537元。

另美國及歐美市場季內出租率達45%，按年上漲23個百分點；平均可出租客房收入按年急升1.87倍至3055元，平均房租達6833元，同樣按年升42.8%。

至於首季出租物業方面，其中住宅出租率錄83%，按年升2個百分點；季內商場出租率按年升4個百分點至93%；惟辦公大樓出租率則按年微跌1個百分點至97%。