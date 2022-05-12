經濟
香港地產

余若薇次女2938萬沽樂陶苑 陳方安生堂弟接貨

【明報專訊】樓市好轉，有名人趁機沽貨套現，亦有名人入市。資料顯示，跑馬地樂陶苑C座極高層09室，實用面積1103方呎，3房間隔，連車位上月以2938萬元售出，實呎26,626元，屬市價水平，物業原業主為公民黨前黨魁余若薇次女胡凱琳（WOO CHERYL HOI LAM），2013年以2300萬元購入，帳面獲利約638萬元或約28%。登記買家則為方德生（FANG TAK SANG DANIEL），即前政務司長陳方安生堂弟。

持貨9年帳面獲利28%

據代理指出，胡凱琳丈夫2017年以5700萬元購入樂陶苑A座低層01室，去年底曾以8200萬元放售，以實用面積2169方呎計，實呎約3.78萬元，惟近日有關單位為封盤狀態。另資料顯示，余若薇及其家人早於去年初以3600萬元售出西半山康苑低層C室，實用面積2027方呎、4房戶，實呎僅約1.77萬元，較同層單位3年前成交實呎低約16%，惟余若薇及家人早於1988年230萬元購入，持貨33年帳面賺3370萬元或15倍。

長情業主780萬沽美孚3房 47年帳升84倍

大型老牌屋苑接連有長情業主沽貨套現。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街68號低層A室，實用面積722方呎，3房間隔、望內街景，以780萬元易手，實呎10,803元，雖較市價低15%，惟原業主早於1975年9.2萬元一手購入，持貨47年，帳面大幅獲利770.5萬元或近84倍。

意花園銀主盤3130萬沽 5年貶值三成

另外樓齡約6年的元朗牛潭尾意花園，新錄一幢銀主洋房拍賣成交，屬洛蔓大道雙號屋，實用面積1938方呎，採4房4套間隔、連1290方呎花園、141方呎平台、521方呎天台及車位，昨日由環亞物業拍賣，底價2580萬元，最終以3130萬元售出、實呎16,151元，較底價高550萬元或約兩成。原業主2017年4530萬元連家具及裝修一手購入，惟及後淪為銀主盤，洋房5年間貶值1400萬元或約三成。

[香港地產]

相關字詞﹕陳方安生 余若薇 意花園 美孚新邨 樂陶苑 名人入市 名人沽貨 二手成交

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