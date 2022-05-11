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Prince Central享港鐵三線優勢

【明報專訊】港鐵（0066）東鐵線過海段提早於本月15日通車，新地（0016）乘勢推售位於太子道西的現樓新盤Prince Central，提供開放式至4房、共101個單位。項目毗鄰旺角東站，相距太子站亦僅約10分鐘步程，享港鐵東鐵線、荃灣線及觀塘線「三線」優勢，交通極方便。項目主打迷你單位，開放式及1房戶佔全盤逾七成，料可吸引投資客即買即收租。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

屬單幢盤的Prince Central，2樓為住客會所，3樓及以上為住宅樓層，全盤提供101伙，單位實用面積介乎251至1351方呎，涵蓋開放式至4房戶，當中以1房戶供應最多，共50伙佔近一半，實用面積296至345方呎不等，一律採1房套間隔，均採開放式廚房。

今次介紹的12樓D室、B室及G室，均為現樓示範單位；其中12樓D室，屬實用345方呎的1房戶，屬項目面積最大的1房單位。從大門進入室內，正前方為開放式廚房，配備雙門雪櫃、蒸焗爐、洗衣機、電磁煮食爐等電器。

全盤101伙 五成屬1房

另外，單位內設不少收納空間。客廳開則方正，外連露台。露台採雙邊趟門設計，方便戶主更靈活佈置家具。值得一提的是，單位廳區不設窗戶，戶主使用開放式廚房煮食時料需打開露台門通風。

睡房則設有兩扇活窗，可對流通風。睡房間隔實用，外連長形工作平台，可擺放盆栽；套廁屬「明廁」，設有通風窗，配備淋浴間。

12樓B室同屬1房戶，實用面積296方呎，為1房戶之中面積最小，開則與上述D室大致相同，惟不設工作平台。

上述兩款1房單位觀景相若，同樣向西北方、即太子道西一面，景觀主要為樓景及旺角大球場。由於毗鄰屋苑均屬中低密度住宅，中層12樓及以上單位可享開揚景觀。值得留意的是，項目面向太子道西，交通繁忙，低層單位估計會受汽車聲浪影響，惟窗戶隔音不俗，關窗可隔絕大部分聲浪。

至於12樓G室，則屬開放式間隔，實用面積266方呎，開則方正，外連露台。雖然單位面積迷你，但開放式廚房部分與1房交樓標準相若，同樣配備雙門雪櫃及大量收納空間，頗為實用。坐向景觀方面，G室向南，望帝京酒店及拔萃男書院方向，相對較寧靜。

毗鄰MOKO商場 各式商店齊備

項目位於太子道西195號，毗鄰旺角東站，預計東鐵線過海段通車後，從旺角東站乘搭港鐵，相隔兩站就到達港島會展站，車程料約10分鐘內；另外，項目與太子站亦只相距約10分鐘步程，住戶可從太子站乘搭觀塘線或荃灣線，前往新界及九龍各區，享三線優勢，交通便利。日常生活配套方面，Prince Central毗鄰MOKO商場，食肆、超市及各式商店一應俱全；另太子、何文田區內亦設不少小店及新式咖啡店，生活配套成熟。

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